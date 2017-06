Wolfenstein II: The New Colossus: Trailer auf der E3 verÃ¶ffentlicht

Auf der E3 2017 in Los Angeles folgt ein Highlight dem anderen. Nachdem bereits Electronic Arts und Microsoft ihre Eisen ins Feuer gelegt haben, zog Bethesda nach. Und wir wurden nicht enttäuscht. Neben exklusiven Versionen von Fallout 4 und Skyrim veröffentlichten sie Trailer zum neuen Wolfenstein II: The New Colossus.

Auf ein Neues gegen die Nazis

Wolfenstein gehört zu den ältesten Spielereihen auf dieser Welt. Seit 2014 kümmert sich Bethesda Softworks nun um die Belange und Wünsche von MachineGames, die das Game entwickeln. Seitdem durften wir uns in The New Order und The Old Blood mit den Nazis auseinandersetzen. Nun verkündete der Publisher den neuen Teil Wolfenstein II: The New Colossus. Der Teil baut direkt auf das Ende von The New Order auf und ihr müsst ihr euch in der Rolle des BJ Blazkowicz erst einmal vom Kampf gegen General Totenkopf wieder erholen. Im Anschluss macht ihr euch aber im Jahr 1961 vom postnuklearen Manhatten ins beschauliche Roswell und durch die Sümpfe New Orleans auf die Jagd.

Die Verantwortlichen selber beschreiben den neuen Teil der Reihe so:

„Mit fesselndem Gameplay, überzeugenden Charakteren und einer mitreißenden Story lässt euch der Weltklasse-Shooter Wolfenstein II: The New Colossus in den Regime zerstampfenden Stiefeln von BJ Blazkowicz wandeln und weckt den Helden in euch. Ob ihr am liebsten schleicht, rennt und schießt, taktisch vorgeht oder alles zusammen, euer Ziel bleibt stets dasselbe: Baut den Widerstand auf und beendet die tyrannische Herrschaft des Regimes in Amerika.“

Wolfenstein II: The New Colossus erscheint am 27. Oktober 2017 für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One.