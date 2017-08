Wolfenstein II – The New Colossus: Blitzmensch rettet die Welt

Die Flut an abgedrehten Teaser-Videos zum neuen Wolfenstein rollt munter weiter. Nachdem Bethesda und Machinegames in den vergangenen Monaten bereits einige Promo-Clips im Stil des Regimes veröffentlichten, setzen sie dem Ganzen mit Blitzmensch die Krone auf. Wie jedes totalitäre System brauchen natürlich auch Frau Engel und Co. ein echtes Aushängeschild, mit dem sie die Massen begeistern können. Und schwupps, da ist er auch schon, der Superheld mit der Kraft des Sturms.

Blitzmensch gegen Illegal Eagle

Auch der neueste Streich aus Bethesdas Kreativabteilung vermixt gekonnt die bürgerlich amerikanischen Idolbilder mit dem fiesen Deutschtum des Regimes. Die Macher beschreibt den Werbespot mit folgenden Worten:

Holterdiepolter! Es ist offiziell – Blitzmensch ist der Hammer! General Engels Lieblingsfernsehsendung wird von Jahr zu Jahr besser! Päng! Blitzmensch und seine Partnerin Fräulein Fox verteidigen die Welt gegen Kapitalismus, Kommunismus und Abweichler in dieser faszinierenden Serie, die immer wieder unsere Überlegenheit preist. Ach, nee! Wer wird diese Woche der Schurke sein? Der böse Raffzahn? Der berüchtigte Proletarier? Der lasterhafte Mr. Yankee Monkey? Verpassen Sie keine Folge von Blitzmensch!

Wenn das fertige Spiel nur halb so gut wird wie die entsprechenden Promo-Videos, können wir Wolfenstein II: The New Colossus einen kometenhaften Aufstieg in die Herzen der Spieler prophezeien. Wer sich die übrigen Clips noch einmal anschauen möchte, findet unten sämtliche bisher erschienenen Meisterwerke. Wir hoffen bis zum Release am 27. Oktober 2017 noch auf einen weiteren Schub aus der Bethesda Promo-Schmiede.