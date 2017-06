Wolfenstein II: The New Colossus: Entwickler reden in neuen Gameplay Videos

Auf der E3 2017 in Los Angeles s Sotellte uns Bethesda Softworks Wolfenstein II: The New Colossus vor. Im Anschluss gibt es nun weitere Videos vom Entwicklerstudio, um uns über die Entwicklung auf dem Laufenden zu halten. Am 27. Oktober erscheint der Shooter bereits und so erzählen uns die Verantwortlichen in den aktuellen Trailern einiges über die Handlung und die Welt, in der das Spiel stattfindet.

Das Regime als perfekter Gegner

Wie in jedem Wolfenstein ist das Setting in einer „was wäre wenn“-Welt angesiedelt, in der die Nationalsozialisten den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben. Daher herrscht im freien Amerika nun das Regime. In der Rolle des B.J. Blazkowicz macht ihr es euch zur Aufgabe, das Regime unter der Führung von Frau Engel zu zerschlagen. Creative Director Jens Matthies betont aber, dass die emotionalen Erfahrungen in keinster Weise bei all der Action zu kurz kommen werden:

„In diesem Spiel geht es um katharsische Erfahrungen. Am Ende werden die Spieler bereit sein, rauszugehen und selbst eine Revolution anzuzetteln“

Senior Game Designer Arcade Berg ist sich ebenfalls sicher, dass das Spiel eine richtig geile Geschichte haben wird. So oder so scheinen die Entwickler sehr zufrieden mit ihrer gesamten Arbeit an dem Spiel. Also dürfen wir uns auf so einiges freuen im Oktober.