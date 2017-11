World of Tanks: Wargaming steigt auf neue eigene Spielengine um

Wargamings erfolgreichstes Free2Play Spiel World of Tanks bekommt eine neue Spielengine. Diese kommt direkt aus dem eigenen Hause und bringt so einige Verbesserungen und Neuerungen mit sich.

Wargaming holt auf

Laut den Entwicklern steht die seit Jahren in Entwicklung befindliche, neue Gameengine nun in den Startlöchern. Die neue Engine beinhaltet unter anderen eine neue Technik, um noch bessere Texturen in das Spiel einbauen zu können. Des Weiteren wird das Spiel auf die aktuelle Technik wie HDR Unterstützung und besseres Post-Processing umgestellt. Dadurch bekommt World of Tanks nun auch sogenannte „God-Rays“, welche die Sonneneinstrahlung durch Objekte wie Bäume realistischer darstellen soll.

Das Update bringt nicht nur verbesserte Optik, sondern auch eine komplett überarbeitete Physikengine mit sich. Diese erinnert von der Gewaltigkeit an aktuelle AAA-Titel und Explosionen und Einschläge wirken so realistisch, wie noch nie zuvor in einem Free2Play-Titel.

Ob wegen dem überarbeiteten Spiel nun eine neue Grafikkarte oder einen neuen Prozessor benötigt wird, weiß man noch nicht. Da die russischen Entwickler aber eine SD-Version des Spieles anbieten, dürfte das Spiel für fast alle noch spielbar sein.

Hier seht ihr den Unterschied zwischen den beiden Engines: