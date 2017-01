World of Van Helsing: Deathtrap – jetzt auf Xbox One

Das Tower Defense-Spiel „World of Van Helsing: Deathtrap“ aus dem Hause NeocoreGames ist nun auch auf der Xbox One erhältlich. Passend dazu gaben uns die Entwickler einen Trailer mit auf den Weg, welcher euch einen kleinen Einblick ins Spiel gibt. Tower Defense-Games sind ein beliebtes Genre unter Gelegenheitszockern und Strategie-Fans. Euer Ziel? Haltet die miesen Bestien und bösartigen Feinde auf!

World of Van Helsing: Deathtrap – unerschöpflicher Tower-Defense Spaß

Dazu werden euch in „World of Van Helsing: Deathtrap“ einige Möglichkeiten geboten. Neben 25 verschiedenen, fiesen Fallen und Verteidigungspositionen, geben euch NeocoreGames auch 150 Verbesserungsmöglichkeiten an die Hand, welche euch dabei behilflich sind, die Monster-Waves zu bezwingen.

Zudem gibt es drei verschiedene Klassen, auf die ihr euch spezialisieren könnt. Dazu zählen magische Hexen, todbringende Söldner und campende Scharfschützen – das kann ja heiter werden. Wenn euch das noch nicht ausreicht, könnt ihr in einem Map- und Monster-Editor eigene Herausforderungen erstellen und diese mit anderen Spielern teilen.

Für einen Preis von 19,99€ sind euch also jede Menge, dank des Editors nahezu unerschöpfliche Möglichkeiten geboten. Wer also wieder einmal in das „Van Helsing“-Universum abtauchen möchte und nach einem guten Tower Defense-Spiel mit Action-RPG Einlagen sucht, ist mit „World of Van Helsing: Deathtrap“ erstmal gut bedient. Außerdem gibt es den Titel im Rahmen von Xbox Ones Games of Gold-Aktion zusammen mit „Killer Instinct Season 2“ und „The Cave“ im Januar für euch kostenlos.

Für alle Neugierigen haben wir hier noch den „World of Van Helsing: Deathtrap“-Trailer.