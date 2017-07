World of Warcraft: Blizzard stoppt ‚Burning Crusade‘-Server

Post von Blizzards Anwälten

Der neue World of Warcraft Privatserver ‚Felmyst‘ war darauf ausgelegt, Spielern eine originalgetreue Spielerfahrung aus The Burning Crusade zu bieten. Vier Jahre hatte der Entwickler an dem Projekt gearbeitet. Nun bekam er in Form von einem Unterlassungsbescheid Post von Blizzards Anwälten.

Im vergangenen Monat kündigte der Fanentwickler den neuen Privatserver für World of Warcraft: The Burning Crusade an. Standort des Servers sollte New York sein. Nachdem beispielsweise Fanprojekte wie Nostalrius gescheitert sind, wurde nun auch Felmyst gestoppt. Keine fünf Stunden nach dem Start hat es gedauert und der Server musste vom Netz gehen.

Dieses Projekt gab den vergangenen vier Jahren meines Lebens einen Sinn, den ich wirklich genoss.

So lautet die Stellungnahme von Betreiber Gummy auf der Felmyst-Seite. Dort findet sich auch ein Foto vom Unterlassungsbescheid von Blizzard. Der private Entwickler leidet an einer erbbaren Muskelkrankheit und ist arbeitslos. Gummy zeigt sich überrascht vom schnellen Eingriff Blizzards, denn sein Serverprojekt Scriptcraft aus dem Jahr 2011 hatte nie Probleme gemacht.

Der Konzern Blizzard greift bei massenwirksamen Projekten wie Nostalrius und jetzt Felmyst offenbar strikt durch. Andere Projekte wie Elysium bleiben davon aber scheinbar verschont.