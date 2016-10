Wovor hat Bethesda angst? – Deine Meinung?

Bethesda hat mit seiner neuen Review-Policy eine große Diskussion unter den Testern, Reviewern und Gaming-Experten gesorgt. In einer weiteren Ankündigung wurde mitgeteilt, dass sämtliche Medien (Gaming-Magazine, Youtuber, Blogger etc.) die Spiele zum Reviewen lediglich einen Tag vor Release der Spiele erhalten werden. Mhh.. ok… Gerade für unser Netzwerk hier ein interessantes Thema, da unsere mehr als 30 Seiten zu den unterschiedlichsten Spielen ja unter anderem genau dafür da sind. Dem Gamer möglichst gut und genau zu schildern, wie gut ein Spiel ist und ihn damit in seiner Kaufentscheidung zu unterstützen (oder eben auch nicht).

„With the upcoming launches of Skyrim Special Edition and Dishonored 2, we will continue our policy of sending media review copies one day before release.“ – Bethesda

Was heißt das nun genau?

1. Für den „Fanboy“ wird sich nicht viel ändern. Er wird das Game kaufen, egal ob gut oder schlecht. Ich nehme mich da nicht aus. Auch bei mir gibt es Titel bzw. Publisher bei denen ich das Game kaufe, noch bevor es die ersten Screenshots oder News zu dem Titel gibt. Das ist gut so und soll so sein. Gaming ist Leidenschaft.

2. Für den Gamer, der allerdings noch nicht so genau weiß, ob er sich dieses Spiel zulegen will und kann (denn Geld spielt ja auch eine Rolle) bzw. der seine Entscheidung erst nach sorgfältiger Prüfung der Berichte und Meinungen fällt, der wird es etwas schwerer haben.

Klar… man kann sich das Game einfach eine Woche später kaufen, wenn alle anderen ihre Erfahrungen schon mitgeteilt haben. So habe ich es z.B. bei No Man’s Sky gemacht und es hat sich in dem Fall gelohnt zu warten. Aber auf der anderen Seite möchte man doch gerne gleichzeitig mit allen anderen den „Launchday-Hype“ geniessen. Wenn alle gemeinsam auf einen Server strömen, oder eine Region in einem MMORPG bevölkern. Eine Woche später in ein Game zu kommen in dem 90% der Spieler schon 10 Level höher sind, oder Waffen haben gegen die man keine Chance hat… das ist auch nicht das Wahre. Das hat etwas von „Reste aufsammeln“.

Bethesda bringt das Argument „Doom war doch auch gut… da hats geklappt, also machen wir es jetzt immer so“. Ja in dem Fall war das Produkt super, hat nicht enttäuscht und entsprach den Erwartungen der Spieler. Alles richtig gemacht. Doch was ist, wenn einer der kommenden Titel nicht so gut wird?

Bei der Skyrim Special Edition mach ich mir jetzt keine Sorgen und auch Dishonored 2 hat in unserer Vorschau schon sehr vielversprechend abgeschnitten. Aber kann man das auch für alle künftigen Titel sagen?



Warum möchte man bei Bethesda nicht, dass im Vorfeld eines Releases über ein Spiel diskutiert wird, es vorsichtig und skeptisch auf seine Qualität geprüft wird? Logisch… es ist doch einfacher 40-60 Euro im Voraus von einem Gamer zu bekommen, wenn man die Informationen selber kontrolliert und steuert.

Egal wie man es dreht und wendet. Die Ankündigung von Bethesda ist in jedem Fall schlecht für den Konsumenten.

Meiner Meinung nach wird es aber mittelfristig funktionieren. Es wird funktionieren weil die Community es zulässt. Weil wir es mit uns machen lassen. Bei großen Publishern, bekannten Titelreihen.. eben Games die eine lange und gute Reputation haben, wird man sich vermutlich nicht verarscht vorkommen wenn man „blind“ kauft. Aber diese ganze Preorder-Mentalität die sich in 2016 manifestiert hat, wird irgendwann wieder zu einem E.T. führen oder zu weiteren No Man’s Sky’s.

Wenn man selber als Entwickler und Publisher der Meinung ist, man hat ein gutes Game hingestellt… wovor sollte man Angst haben? Wie ist Deine Meinung?