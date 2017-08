WWE 2K18: Dwayne „the Rock“ Johnson als Musikproduzent

FIFA 12: Übersicht des kompletten Soundtracks

Kaum ein Tag vergeht, an dem EA Sports nicht neue Informationen rund um FIFA 12 preisgibt. So wurden heute die Musikstücke bekanntgegeben, die sich auf dem Soundtrack des Vorzeige-Kickers hören lassen werden. "Wir freuen uns sehr in diesem Jahr wieder mit zwei hochkarätigen Acts aus Deutschland im internationalen Soundtrack vertreten zu sein und somit deutschen Musikern im Ausland eine Plattform zu bieten", so EA Sports Björn Vöcking. "Die beiden Acts passen perfekt zur FIFA-Reihe. Rapper und Fußballfan Marteria war vor einigen Jahren auf dem Sprung zum Profifußballer und das Hamburger Elektro-Pop Duo Digitalism ist bereits zum zweiten Mal auf dem FIFA-Soundtrack."