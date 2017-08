Xbox One X: Chef kündigt Neuigkeiten für die Gamescom an

Neben 27 Spielen möchte Publisher Microsoft auch seine neue Konsolenversion der Xbox auf der Gamescom vom 22. bis 26. August bewerben. Auf der in Köln stattfindenden Spielemesse soll es zwar keine klassische Pressekonferenz geben, stattdessen soll es etwas geben, was die Fans so nicht erwarten dürften. Der Xbox Chef Phil Spencer äußerte sich auf Twitter:

We are doing something we haven't done in awhile at Gamescom, it will be different from what fans expect but I'm excited. — Phil Spencer (@XboxP3) August 16, 2017

Auf der Gamescom, die in wenigen Tagen ihre Pforten öffnet dürfen sich Messebesucher auch darauf freuen, die neue Xbox One X auszuprobieren. Damit dürft ihr schon nächste Woche Hand an die 4K-Konsole legen, bevor sie am 7.November 2017 in den Handel kommt. Obwohl es auf der Gamescom keine Pressekonferenz seitens Microsoft geben wird, scheint man sich trotzdem einen speziellen Messeablauf überlegt zu haben. Konkrete Details für das Programm nannte Spencer zwar nicht, jedoch deutete er an, dass es etwas entgegen der Erwartung der Fans sei und dass er begeistert sei.

Das Programm auf der Gamescom

Diesen Sonntag schon dürfte das Warten dann endlich ein Ende haben. Microsoft wird die Spielemesse am 20. August um 21 Uhr mit einem Live-Stream eröffnen. Neuigkeiten zur Xbox One X und ihren Spielen sowie Hintergrundinformationen von Entwicklern werden euch präsentiert. Außerdem sollen Informationen für Vorbesteller enthüllt werden. Die Show moderieren werden Maxi Gräff, Xbox and Games Communications Manager bei Microsoft, und Graeme Boyd, Social Marketing Manager bei Xbox.

Auch Am Montag den 21. August gibt es einen Live-Stream von Microsoft. Diesmal wird das 20-jährige Jubiläum von Age of Empires gefeiert. Dienstag lädt Microsoft zum Xbox FanFest ein. 300 Spieler erhalten Zugang zu exklusiven Veranstaltungen, spielen die kommenden Xbox-Spiele auf der Xbox One X und treffen die Entwickler. Von Mittwoch bis Samstag steht der Microsoft-Stand in Halle 8 dann allen Besuchern offen.