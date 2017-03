XBox Games with Gold: Titel fÃ¼r April 2017

Wie in jedem Monat bietet uns XBox auch im April mit seinen Games with Gold neue Spieletitel an. In dem offiziellen Ankündigungsvideo verrät uns XBox nun, dass wir uns unter anderem auf Ryse: Son of Rome sowie die zweite Staffel von The Walking Dead freuen können. Diese beiden Titel könnt ihr euch also noch bis Ende des Monats April für umsonst besorgen.

Games with Gold April 2017

Neben Ryse: Son of Rome und The Walking Dead: Season Two werden im April auch Darksiders, Darsiders II und Assasin’s Creed Revelations verfügbar sein, welche dank der Abwärtskompatibilität nun auch auf der XBox One und nicht nur der XBox 360 gezockt werden können. Solltet ihr XBox Live Gold-Nutzer sein, gibt es diese Titel für euch für lau, alle anderen bezahlen folgenden Normalpreis für die Spiele für die XBox One:

Assassin’s Creed: Revelations 9,99

Darksiders 19,99

Darksiders II 9,49

Ryse: Son of Rome 69,99

The Walkind Dead: Season Two 24,99

Seid ihr XBox Live Gold-Nutzer und werdet bei diesem Angebot zuschlagen? Umsonst ist Umsonst!