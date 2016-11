Xbox One: Das große Holiday Update ist da!

Hurra! Hurra! Die Feiertage sind da – Zumindest für Freude der Xbox One. Seit gestern steht das Holiday-Update der Xbox mit seinen zahlreichen kleinen wie großen Neuerungen für euch zur Verfügung. Was euch erwartet und worauf ihr schon viel zu lang habt warten müssen, ohne davon gewusst zu haben, zeigt euch unser kleiner Artikel.

Xbox One Holiday: Looking for Group – Custom Style

Wer sich auf seinem Sofa einsam fühlt und jemanden zum Zocken sucht, dem wird vor Freude die Chipstüte explodieren. Ab sofort könnt ihr jederzeit andere Spieler finden und gemeinsam in die Schlacht, die Runde oder das Match ziehen. Natürlich dürfen dabei gewisse Spezifikationsmöglichkeiten nicht fehlen, denn ihr wollt ja schließlich jemanden finden, der zu euch und eurem Spielstil passt. Das Holiday Update der Xbox One lässt euch genau dies nun frei auswählen: Das Wann, das Wo und natürlich das Wie. Im Klartext heißt das: Ihr könnt das Spiel, den Spielmodus, die Sprache der gemeinsamen Gruppe, die Anzahl der gesuchten Spieler, In-game-Anforderungen wie Ausrüstung oder Level, sowie eigene zwischenmenschliche Regeln des gemeinsamen Ausflugs in die virtuelle Welt festlegen. Der Clou: Wenn ihr wollt, könnt ihr Spielsessions mit dem Looking-for-Group-Tool bereits bis zu sieben Tage vorher anlegen. Sucht ihr jemanden, um am wohlverdienten Wochenende direkt, nachdem ihr die Arbeitskleidung in die Ecke geworfen habt, loszuzocken, könnt ihr über das neue Feature genau das tun. Die Xbox One App bietet euch dafür sogar noch spontanere Möglichkeiten. Für uns jedenfalls ist das LFG-Tool eine fantastische und sinnvolle neue Änderung des Xbox One Holiday Updates.

Xbox One Holiday: Clubs – Die erste Regel der Xbox-One-Clubs lautet…

Ein lange überfälliges Feature sind die neuen Clubs allemal. Clubs sind große Communities, in denen du soziale Kontakte mit Spielern deines Kalibers knüpfen kannst. Du kannst einen eigenen Club aufmachen oder einem Club deiner Wahl beitreten, wenn der Club-Leader dies denn wünscht. Innerhalb einer Gemeinschaft könnt ihr euch dann mithilfe von Chat- und Sprachnachrichten austauschen. Im Video unten gehen die Entwickler noch einmal dezidiert auf die neuen Clubs ein und zeigen euch, was mit dem Holiday Update noch möglich ist. Oh, jetzt haben wir es doch getan. Fühlt euch hiermit über Clubs informiert. Aber vergesst niemals die erste Regel!

Xbox One Holiday: Achievement Rarity, Group Messaging und mehr

Neben den beiden größten Features, in die wir euch oben kurz eingeweiht haben, beinhaltet das Xbox One Holiday Update eine Reihe kleinerer Änderungen. Für alle Jäger der verlorenen Erfolge unter euch bietet das neue System zur Achievement Rarity weitere Vergleichsmöglichkeiten mit euren Freunden. Im spielinternen Vergleich zeigt euch das neue Feature wie selten eure Erfolge sind und belohnt euch zusätzlich mit einer schicken Benachrichtigung, sowie einem glitzernden Icon, solltet ihr euch erfolgreich an einem der Erfolge abgerackert haben.

Wer gern und oft innerhalb einer festgelegten Gruppe spielt, für den ist das neue Group Messaging des Updates sicher einen Blick wert. Ab sofort könnt ihr in einer Gruppe Nachrichten an alle Spieler, nicht nur einen einzelnen senden, um eure Sessions zu koordinieren. Dies funktioniert glücklicherweise über Xbox One und die Xbox App auf den gängigen Betriebssystemen.

Ausserdem wurde das Gamerscore Leaderboard vom Team des Xbox One Holiday Update etwas überarbeitet. Statt im 30-Tage-Rhythmus eurer persönlichen Sessions die Rangliste zurückzusetzen, erfolgt der reset nun immer am Monatsanfang. Über bessere Vergleichbarkeit unserer Skills freuen wir uns immer.

Last but not least: Emojis. Gefühle zu zeigen war noch nie so einfach. Mit dem Xbox One Holiday Update könnt ihr jetzt jederzeit andere Menschen mit euren Lieblingsemojis auf dem Laufenden halten. Das funktioniert, sobald ihr euch im Virtual-Keyboard-Modus befindet. Nicht nur die neuen Emojis, sondern das Holiday Update als Ganzes finden wir: #LachendesGesicht #GrinsendesGesicht #PinkesHerz