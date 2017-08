Xbox One: Neues Dashboard im Überblick

Ein Video zu den neuen Funktionen

Wir haben euch vor nicht ganz so langer Zeit bereits über ein neues Update Informiert. Ab sofort können sogenannte „Xbox-Insider“ das Neue Dashboard ausprobieren. Für alle anderen haben wir hier für euch einmal die Neuerungen zusammengefasst.

Neu ist so einiges an dem neuem Dashboard für unsere Xbox One Konsole. Damit man einen Überblick behält haben wir hier eine Übersicht für euch und einen kleines Video das wir euch vorstellen wollen:

Die detaillierte Übersicht

Personalisierter Startbildschirm: Ihr habt nun die Möglichkeit euren Startbildschirm selbst zu verändern. Auf der Hauptseite findet ihr vier neue Tabs. Der erste Tab lässt euch schnell zu eurem letzten Spiel oder App zurückkehren. Der zweite Tab zeigt euch andere Spieler oder Freunde von Freunden. Der dritte zeigt euch Tipps und Tricks die für euch zugeschnitten sind und auf euren Spielen basieren und der vierte und letzte besondere Angebote für Spiele die euch möglicherweise gefallen könnten. Darunter findet ihr eure Spielbibliothek und kürzlich gespielte Spiele sp wie eure persönlichen Pins.

Content Blocks: Mit einer der größten Neuerungen sind die neuen Content-Blöcke, diese könnt ihr eigens Erstellen und beliebig verändern. Vergleichbar mit einer Ornder Funktion am PC könnt ihr eigene Inhalte auswählen und in einer Datei zusammenfügen. So kann sich der Spieler beispielsweise die neuen Infos zu Games with Gold oder zum Xbox Game Pass in einen Block legen um damit auf den laufendem zu bleiben. Freunde können ebenfalls Bestandteil eines Block sein. Um einen Block zu erstellen, muss man nur einen Inhalt markieren, die Menü-Taste anklicken und dann „Zum Startbildschirm hinzufügen" auswählen. Jetzt wird der Inhalt auf die Startseite gelegt. Einzelne Blocks verschiebt ihr mit gedrückter Y-Taste.

Neuer Xbox Guide: Die Menüleiste ist nun überarbeitet wurden. Die neue Leiste erscheint im mittleren/rechten Bereich eures Bildschirms statt direkt in der rechten Hälfte. Dies gibt euch die Möglichkeit schneller zu agieren und den Feind oder euer Spiel schneller wieder im Blick zu haben. Auch diese lässt sich selbst bestücken so findet ihr in Windeseile was ihr sucht und könnt umso schneller weiter spielen ohne Ewig im seiten Menü herumschnüffeln zu müssen.

Community Tab: Der Community-Bereich wurde komplett neu gestaltet. Ihr habt nun die Funktion diese mit Filtern zu individualisieren. Das bedeutet euch wird nur das angezeigt was euch wirklich interessiert.

Der Community-Bereich wurde komplett neu gestaltet. Ihr habt nun die Funktion diese mit Filtern zu individualisieren. Das bedeutet euch wird nur das angezeigt was euch wirklich interessiert. Weißes Design: Statt das bisher bekannte Schwarze Design zu nutzen könnt ihr nun eure Xbox One ein wenig aufhellen. Ein schöner Heller Hintergrund anstatt dem „normalen“ aber stilsicheren Schwarz. So könnt ihr eure Xbox z.B. auch in Weiß-Blau erstrahlen lassen anstatt immer nur Schwarz-Grün. Probiert euch einfach aus was eure Augen für schön erachten.

Wir haben also allerhand neues Werkzeug bekommen welches für nun für unsere Xbox nutzen können. Bisher ist das den Insidern vorbehalten aber es wird sicherlich nicht mehr lange dauern bis alle Xbox One Gamer sich an dem neuen Dashboard erfreuen können. Wir finden das sieht schon sehr schick aus. Was meint ihr denn dazu? Schreibt uns doch mal unter diesen Beitrag was ihr so denkt.