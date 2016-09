Xbox One S: Traumhaftes Angebot mit Samung 4K & FIFA17 im Bundle?

Wenn für euch die Vorstellung von 4K und HDR bisher nur ein Traum ist, dann könnte sich das ändern. Auf Amazon haben wir nämlich grad dieses nette Bundle gefunden!

Dass die ganzen neuen Konsolen jetzt 4K und HDR bieten, ist ja schön und gut. Aber wenn einem zu Hause noch die entsprechende Ausrüstung fehlt, ist man dann doch ein ganzes Stück weniger gewillt, sich eine neue Spieleplattform ins Haus zu holen. Warum soll man schließlich teures Geld ausgeben, wenn man nicht alles aus dem guten Stück rausholen kann, was möglich ist? Bei Amazon gibt’s zur Lösung grade dieses schicke Bundle.

Ein 4K-Traumangebot

Das Bundle beinhaltet neben der 4K-fähigen Xbox One S und dem neuen Fifa 17 nämlich auch einen Samsung Fernseher, auf dem beides sich im besten Licht zeigen kann. Die kleine Xbox One kommt mit 500 GB Speicherplatz daher und einer zweiwöchigen Xbox Live-Gold Mitgliedschaft. Außerdem bekommt ihr über den Fifa 17 Download Code auch an 3 UT Legends und einen Monat EA Access zum Anschnuppern. Der Bildschirm kommt mit einem Durchmesser von 55 Zoll.

Der Preis ist mit knapp 1.300 Euro natürlich trotzdem etwas, wo man sich überlegen muss, ob man sich das grad leisten kann. Aber wer sich sowieso überlegt hat, auf 4K und HDR aufzurüsten, der könnte hier fündig werden. Etwa 250 Euro wären da schon eingespart. Vielleicht bekommen beizeiten ja auch die PlayStation-Fans unter uns ein Angebot in dieser Richtung!

Wäre so ein Bundle was für euch oder wartet ihr noch ein bisschen mit der Anschaffung neuer Hardware? Oder reizen euch 4K und HDR noch gar nicht so sehr? Schreibt es gerne mal in die Kommentare!