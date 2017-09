Xbox One: Spiele auf mehreren Blu-rays und „Intelligent Delivery“

Bei Microsoft und Sony dreht sich momentan alles um das Thema 4K. PlayStation 4 Pro und die Xbox One X versprechen mit ihrer zusätzlichen Leistung Spiele in der hohen Auflösung darstellen zu können. Mit der größeren Anzahl an Pixeln steigt natürlich auch die Größe der Spiele, weshalb herkömmliche Blu-rays schnell an ihre Grenzen kommen können. Genau hierfür hat Microsoft aber eine Gegenmaßnahme parat.

Xbox One Spiele auf mehreren Blu-rays

Die 4K Auflösung sorgt dafür, dass Spiele viel mehr Speicher benötigen als zuvor. Herkömmliche Blu-rays kommen hierbei schnell an ihre Grenzen. Pünktlich zum Launch der Xbox One X am 7. November hat Microsoft hier aber vorgesorgt. Ab genannten Datum können Entwickler und Publisher ihre Spiele auf mehreren Discs veröffentlichen. Unter Absprache sind bei Einzelfällen sogar eine zweistellige Anzahl an Datenträgern möglich. Mit dieser Maßnahme will das Unternehmen der hohen Dateigrößen entgegentreten.

Das Intelligent Delivery Feature

Auch bei digitalen Käufen schreitet Microsoft zur Tat und präsentiert das Intelligent Delivery Feature. Wenn Entwickler und Publisher hiervon Gebrauch machen, kann die Downloadzeit von Inhalten verkürzt werden. Die Spieler erhalten nämlich die Chance nur bestimmte Teile eines Spiels herunterzuladen und zu installieren. Wer beispielsweise mit einem Multiplayer nicht viel am Hut hat, kann auch nur die Einzelspielerkampagne installieren. Auch unterschiedliche Sprachen, 4K Grafiken wie zum Beispiel Texturen oder Leveleditoren sollen separat ausgesucht werden können. Vor allem Personen mit einer schlechteren Internetleitung profitieren hier.

Dennoch ist das Feature keine Pflicht. Entwickler müssen explizit das Delivery Feature unterstützen, damit die Nutzer es verwenden können. Ob es sich durchsetzen wird bleibt abzuwarten.