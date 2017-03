Xbox One: Tech Series der Wireless Controller vorgestellt

Microsoft hat für sein Konsolen-Flaggschiff eine neure Serie für die Wireless Conroller vorgestellt. Die Tech Series startet am 25.April mit der ersten Version namens Recon Tech Special Edition. Für schlappe 69,99$ gehört euch das neueste Gamepad für die Xbox One.

Die Entwickler haben sich bei der Schaffung ihrer neuen Kreation von modernen Militärtechnologien inspirieren lassen. Kampfanzüge und Sci-Fi Ausrüstungen wurden ebenfalls als Anregungen und Designvorlagen gewählt.

Laseroptik und Diamantentexturen

Auf der Vorderseite der Controller lässt Xbox schon einiges Blicken. So befindet sich an den Griffen jeweils ein lasergeätzter Griff mit einem Hauch von Gold, was sofort optisch ins Auge fällt und wirklich an moderne Kampfanzüge der Elitesoldaten erinnert. In der Mitte befinden sich dann noch Insignien als eine Art unverkennbare Abzeichen des Controllers. An der Rückseite gibt es dann mehr Halt für den Benutzer. Ein Gummigrip mit Diamantentexturen soll euch bessere Haftung und besseren Komfort geben.

Natürlich hat die Tech Series alles, was ihr an den älteren Varianten so liebt und wertschätzt, inklusive der verbesserten Reichweite und der Bluetooth Technologie für Windows 10. Zusätzlich besitzt das Gamepad noch ein neues Feature namens Copilot. Hier verschmelzen sinnbildlich zwei Steuergeräte zu einem und fungieren zusammen als ein Controller. Das soll zum Beispiel Eltern dabei helfen, mit ihren unerfahrenen Kindern zu spielen. Für besonders engagierte Zocker ergibt sich die Möglichkeit, mit mehr Körperteilen als nur den Händen zu spielen und richtig abgefahrene Einstellungen zu verwenden. Copilot kommt mit dem Creators Update später diesen Jahres.