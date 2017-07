XBox One X: Alle 4K-Updates kostenlos

Wenn es ein Stichwort gab, das auf der diesjährigen E3-Pressekonferenz von Microsoft noch häufiger gefallen ist als der Name der neuen Xbox selbst, dann ist es das folgende: 4K-Gaming. Doch nicht nur die kommenden Blockbuster wie Anthem oder A Way Out sollen von der schicken Grafik-Technologie profitieren. Auch Xbox-Spiele, die schon einige Jahre auf dem Buckel haben, sollen den vollen 4K-Support erhalten. Notwendig für reibungslosen 4K-Genuss ist lediglich ein Update der bisherigen Spiele. Microsofts Aaron Greenberg hat nun angekündigt, dass diese 4K-Updates für alle Spieler kostenlos zur Verfügung gestellt werden.

XBox One X: Zum Release jede Menge Content

Yes any title you own that adds a 4K update will be done for free. — ✖️Aaron Greenberg✖️ (@aarongreenberg) 11. Juli 2017

Über Twitter ließ er im euphorischen Tonfall verlauten, dass jedes Update ohne zusätzliche Kosten an den Start gehen wird. Eine Liste mit den bestätigten Titeln, die ein Update erhalten, wurde seitens Microsoft bereits vor einer Woche veröffentlicht. Von Survival-Hits wie Ark: Survival Evolved bis hin zu Rocket League ist alles dabei. Der Clou: Diese 4K-Fassungen werden bereits zum Release der neuen Konsole verfügbar sein. Wem also das Geld für Anthem und Co. fehlt, dem bleibt immernoch die Option, seine alten Lieblinge noch einmal aus dem Schrank zu holen.

Für viele Xbox-Spieler dürfte diese Nachricht nicht allzu überraschend kommen, aber dennoch ist es schön, vor der Veröffentlichung des neuen Grafik-Monsters am 7. November, ein Update über das neue Lieblingsfeature von Microsoft zu bekommen. Wir sind gespannt, welche Neuigkeiten in den kommenden Wochen das Licht der Welt erblicken und halten euch über den neuen Star am Firmament der Konsolen auf dem Laufenden.