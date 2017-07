Xbox One X: Analyst glaubt nicht an den Erfolg der Konsole

Die Xbox One X in der Kritik

In einem Interview von GamingBolt zum bevorstehenden Launch der Xbox One X wurde der Branchen-Analyst Michael Pachter zu seiner Meinung gefragt. Dieser zweifelt offenbar am Erfolg der neu-aufgelegten Konsole aus dem Hause Microsoft. Die Konsole, die offiziell auf der E3 2017 enthüllt wurde, soll am 07. November 2017 auf den Markt kommen.

Nach Michael Pachter ist der zu hohe Preis ein großer Kritikpunkt. Er befürchtet, dass sich das Gerät deshalb schlecht verkaufen wird. Pachter merkt an, dass eine Xbox One X genau soviel kostet wie eine Xbox One S und PS4 Slim zusammen. Demnach könnte man sich für das gleiche Geld beide Konsolen holen, anstatt auf die neuste Version der Xbox zusetzen.

Ich verstehe das einfach nicht. Ich glaube nicht, dass sie [Microsoft] sich mit diesem Preis einen Gefallen tun. Ich weiß, sie verkaufen den Reiz von 4K, aber sind wir mal ehrlich, wahrscheinlich weniger als 10 Prozent der US-Haushalte hat einen 4K-TV, in anderen Ländern wird diese Quote wohl noch geringer sein.

Um in den Genuss der 4K-Qualität zu kommen, müssten sich die meisten Spieler also noch das entsprechende Auflösungsgerät kaufen. Pachter rechnet dafür ein Ausgabevolumen von 1.100 US-Dollar ein.

Das ist das gleiche Problem was bereits Oculus hatte. Ich glaube wirklich, dass die Xbox One X nicht gut abschneiden wird.

Auch könnte eine Preissenkung der PS4 Pro den Konkurrenzdruck auf Microsoft erhöhen und die Marktlage für die Xbox One X weiter verschärfen. Die Xbox One X wird ab dem 07. November weltweit für 499 Euro erhältlich sein. Als Anreize kommen Spiele wie Forza Motorsport 7 in nativem 4K bei 60 Frames pro Sekunde für die Konsole raus.