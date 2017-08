Xbox One X: Die Pläne danach

Es wird alles kristallklar

Fable-Fortune-Entwickler, Tom Wimbush hat sich in einem Interview über die Vorteile der Shared-Memory-Architektur, der neusten Microsoft Schöpfung, geäußert und weiter in die Zukunft geblickt. Was er zu sagen hatte haben wir für euch in diesem Artikel zusammengefasst.

Tom Wimbush, der Fable-Fortune-Entwickler gab uns einen kleinen Einblick in die kommenden Features der Xbox One X. Demnach bringe die neue Shared-Memory-Architektur mit sich. Das bedeutet also: Das Spiele die eine große Anforderung benötigen die Konsole selbstständig beurteilt und den Speicher verteilt. Genaueres sagte Wimbush selbst:

Anders als in einem Desktop-PC, gibt es bei der Xbox One und Xbox One X eine Shared-Memory-Architektur. Das bedeutet, dass der Speicher nach Belieben des Entwicklers auf die CPU und GPU verteilt werden kann. Wenn wir einen Titel in Ultra-HD-Auflösungen [auf die Xbox One X] bringen, benötigen wir den erhöhten Speicher auf der GPU, um Platz für hochauflösende Texturen für kristallklare Bilder zu bekommen.

Microsofts neuestes Mitglied der Xbox One Familie bietet uns schon mal mehr Speicher als Sonys direkte Konkurrenzkonsole Playstation 4 Pro. Die Xbox One X besitzt einen Speicher von insgesamt 12 GiB GDDR5-Ram, wovon den Entwicklern insgesamt 9 GiB für ihre Spiele zur Verfügung stehen. Sie wird nicht umsonst als bisher leistungsstärkste Konsole bezeichnet. Des weiteren möchte man laut Wimbush dann aber der Xbox One den Rücken kehren.

Was kommt dann

Es ist immer schwer den Konsolenmarkt vorherzusehen. Die Xbox One X ist sicherlich ein ernst zunehmendes Stück Hardware. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass dies das letzte ‚Update‘ wird, das wir in dieser derzeitigen Konsolengeneration sehen werden, da alle Anstrengungen sich auf die Planung der nächsten Generation verlagern, aber ich könnte falsch liegen

So das offizielle Kommentar. Es ist auch uns eher schleierhaft wie man dieses Gerät noch Toppen kann ohne eine „Next-Gen“ auszurufen. Ob wir da seitens der Konkurrenz noch eine Überraschung sehen werden oder ob wir so langsam wirklich zur Nächsten Generation übergehen sehen wir spätestens in den nächsten Jahren. Die Xbox One X steht ab 7.November 2017 Startbereit in den Läden und wird 499,99€ kosten. Nicht grade ein Schnäppchen aber sicherlich eine gute Investition für die kommenden Jahre.

Werdet ihr euch eine Xbox One X zulegen oder wollt ihr lieber noch etwas abwarten und sehen wie sich die Dinge so entwickeln? Schreibt es uns in die Kommentare.