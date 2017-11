Xbox One X: Gamestop spricht über Erfolg und Lieferengpässe

Wolfenstein II: Free-2-Play Demo ab sofort spielbar

Wer hat noch nicht, wer will nochmal? Ab heute steht die kostenfreie Demo zu Wolfenstein II: The New Colossus für Konsolen und PC bereit. Habt ihr es noch nicht und wollt euch zuerst einen Eindruck vom Game machen, ist dies eurer Chance. Bethesda veröffentlichte eine Demoversion ihres Spiels Wolfenstein II: The New Colossus für PlayStation 4, Xbox One und den PC. Dadurch könnt ihr zumindest schon einmal das komplette erste Level der Story spielen. Kein Grund zur Sorge: Alle Spielstän