Xbox One X: Innenleben der Konsole vorgestellt

Xenoblade Chronicles 2: Trailer der E3 2017

Nintendo hat ordentlich rausgehauen auf der E3 2017 in Los Angeles. Für die Nintendo Switch wurden so einige neue und vor allem exklusive Spiele vorgestellt. Und die Fans verschiedener Spielreihen wurden nicht enttäuscht. So haben die Japaner auch Xenoblade Chronicles 2 mit einem Trailer bedacht. Tauch ein in eine Welt voller Wolken, in der die letzten Festungen der Zivilisation auf dem Rücken von Titanen gebaut sind. Macht euch als Rex mithilfe seiner neuen Freundin Pyra auf die Suche