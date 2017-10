Xbox One X: Lieferengpässe zum Launch

Neuer Branchenprimus

In fast genau einer Woche ist es soweit. Am kommenden Dienstag, den 7. November wird bei uns, sowie den restlichen Teilen Europas und natürlich in der USA die XBox One X in die Regale kommen. Die neue Konsole wird als die leistungsstärkste Heimkonsole bezeichnet, die bisher auf den Markt gekommen ist. Kosten soll das, von den Redmondern bewusst als Premium-Produkt titulierte Gerät 499 Euro und trägt somit auch einen stolzen Preis.

Großer Ansturm

Microsoft rechnet zum Launch der Konsole mit riesiger Nachfrage. So sind vor allem britische Fans von dem Problem betroffen, dass es eventuell noch nicht genügend Bestände zu Beginn gibt. Zuerst will der Hersteller die Leute beliefern, die das Spiel Online vorbestellt haben.

Die Scorpio-Edition war in Rekordzeit ausverkauft. Es war der schnellste Pre-Order-Verkauf, den wir bisher bei einer Xbox erlebt haben. Ich kann nicht garantieren, dass zum Launch so viele Einheiten bereitstehen, dass die Kunden ein Geschäft aufsuchen und eine erwerben können. Die Nachfrage ist wirklich hoch.

Diese Zitat von Xbox UK Chef Harvey Eagle untermauert diese Vermutungen. Auch auf dem amerikanischen Markt kann es durch die große Menge an XBox Spielern zu starken Lieferverzögerungen kommen.