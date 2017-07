Xbox One X: Microsoft gibt Gamescom-Pläne bekannt

Ende August ist es wieder soweit

Die Gamescom öffnet ihre Pforten. selbstverständlich ist auch Microsoft anwesend. Diese Stellen, zum ersten mal auf deutschen Boden, das neuste Mitglied der Xbox One Familie vor. Die wohl stärkste Konsole der Welt die Xbox One X. Welche Pläne Microsoft auf der Gamescom hat haben sie nun Preisgegeben.

Sie werden mit guten 27 Titeln bei uns erscheinen und ausgiebig Vorstellen. Unter der Auswahl befinden sich unter anderem Forza Motorsport 7, Age of Empires: Definitive Edition und Sea of Thieves. Informationen über das Xbox FanFest am 22 August will Microsoft erst in den folgenden Wochen verkünden. Was außerdem noch geplant ist haben wir für euch in einer Übersicht zusammengestellt:

Xbox@gamescom Live

Am 20.August laden euch Maxi Gräff von Xbox Deutschland und Greame Boyd zu einem Livestream ein. Dort werden ihr viele Hintergrundinformationen erfahren und außerdem noch ein paar Goodies und Überraschungen abgreifen können. Sonntag ab 21:00 Uhr über mixer.com oder die Mixer App könnt ihr mitmischen.

Age of Empires@gamescom Live

Zum 20.Jährigen Jubiläum von Age of Empires gibt es einen Livestream am 21.August ab 21:00 Uhr ebenfalls über Mixer.de oder die Mixer App. In dieser bekommt ihr erste Einblicke in das Spiel und die Entwickler werden ein bisschen darüber plaudern.

Xbox Booth @ gamescom

Ab dem 22. August steht die Xbox One X auf der gamescom 2017 für euch bereit. Die Xbox Booth befindet sich über in Halle 8 der zu folgenden Zeiten: