Xbox One X: Project Scorpio erhÃ¤lt offiziellen Namen und Release-Datum

Die E3 2017 in Los Angeles öffnet zwar erst morgen, am 13. Juni, ihre Türen, aber zu verkünden gibt es schon so einiges. Die großen Publisher haben alle im Vorfeld spezielle Pressekonferenzen und Events geplant, die uns schon vorab mit den neuesten Informationen beglücken. Und eine davon ist offizielle Enthüllung der neuen Xbox von Microsoft.

Jede Menge Power, jedoch etwas teurer

Die Xbox One X, so der Name des früheren Project Scorpio wird am 7. November 2017 erscheinen. Das ist schon mal das wichtigste, was ihr wissen solltet. Der Preis wird mit 499 amerikanischen Dollar doch etwas höher liegen, als die bisher spekulierten 399 US$. Jedoch sind die Inhalte der Superkonsole vielversprechend. Trotz der bisher kleinsten Hülle aller Xbox-Kästen enthält die neue Xbox One X die leistungsstärkste Hardware, die bisher je in eine Konsole gebaut wurde.

Mit acht Kernen, einer sechs Teraflop starker CPU und 12 GB GDDR5 Arbeitsspeicher stellt das neue Flaggschiff von Microsoft auch die PlayStation 4 Pro in den Schatten. Hinzu kommt mit 1 Terrabyte genug Festplattenspeicher für all die neuen Spiele, die ebenfalls auf der E3 vorgestellt werden. Besonders grafisch bietet das neue Spielgerät für alle Spieler ein besonderes Highlight mit der 4k Auflösung. Was zwar vorher bereits bekannt war, ist trotzdem ein besonderes Element erster Güteklasse.