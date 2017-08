Xbox One X: Vorverkauf gestartet – limitierte Project Scorpio-Edition

Es ist soweit, die Xbox One x kann ab sofort bei den ersten Händlern vorbestellt werden. Der Launch der leistungsstarken Konsole von Microsoft erfolgt am 7. November zum Preis von 499 Euro. Microsoft hatte gestern am Sonntag den 20.08. die Gamescom mit einem Livestream eröffnet. Dabei bestätigten sie, dass die Xbox One X ab sofort vorbestellbar ist.

Begrenzte Stückzahl für Sonderedition ‚Project Scorpio‘

Wer schnell zugreift kann sich zu dem die ‚Project Scorpio‘-Edition sichern. Diese Version der Konsole erscheint mit einer besonderen Farbe sowie einem Project Scorpio Branding auf Konsole und Controller. Außerdem bekommt ihr einen exklusiven vertikalen Standfuß dazu, mit dem die Xbox flexibel aufstellbar ist. In einem Trailer, den ihr auch hier unter dem Artikel findet, stellt Microsoft seine Sonderedition vor.

Mit dem Namen des Sondermodells wird bekanntlich der Codename der Xbox One X aufgegriffen. Wer sich die neue Konsole nun bei Amazon noch vorbestellen möchte, der dürfte noch einige Tage warten bis er wieder die Gelegenheit dazu bekommt. Denn die Xbox One X ist dort zwar gelistet, aber Amazon gibt an, keine verfügbaren Konsolen mehr da zu haben. In welcher Stückzahl die Project Scorpio-Edition noch verfügbar sein wird, ist nicht bekannt.

Die Xbox One X kostet zwar knapp 500 Euro, ist dafür aber mit einer leistungsfähigeren Technik versehen. Dazu gehören die 6 Teraflops der Grafikeinheit und die 12 GB GDDR5 RAM. Die Festplatte verfügt über 1 TB Gesamtkapazität. Damit soll die Konsole laut Microsoft für die meisten Spiele ein 4K Signal an die entsprechenden TV-Geräte liefern können und HDR supporten.