Xbox One X vs. Ps4 Pro ist wie Tag vs Nacht?

Die Entwicklerfirma Sumo Digital sprachen in einem Interview über ihre Ansicht der beiden verbesserten Konsolen. Laut den Entwicklern gibt es eindeutig einen Favoriten.

Sumo Digital hat eine klare Meinung über dieses Thema

Anders als Microsoft, die ihre neue Konsole erst bei der diesjährigen E3 präsentierten. Kann man die PS4 Pro schon seit November letzten Jahres erwerben. Die an Crackdown 3 arbeitende Firma Sumo Digital nannte den Vergleich von Xbox One X und PS4 Pro wie den Vergleich von Tag und Nacht. Von ihnen wird die Xbox One X als stärkste Kosole der Welt betitelt. Diese ermöglicht Entwicklern ohne großen zusätzlichen Aufwand das Werk auf 4K zu präsentieren. Sumo Digital die schon an LittleBigPlanet 3 oder Forza Horizon 2 – Fast & Furious mit von der Partie und momentan mit den Arbeiten von Crackdown 3, einem Open World-Titel von Reant Games , beschäftigt sind. Äußern sich mit deutlichen Worten über die beiden Konsolen:

Sobald wir damit anfangen, Spiele zu machen, die für diese Plattform optimiert sind, werden diese wirklich beeindruckend sein. Wir haben mit der PS4 Pro gearbeitet und ich werde nicht sagen, dass diese Konsole nur etwas leistungsfähiger ist als die PlayStation 4 Pro. Die Xbox One X ist viel leistungsfähiger. Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.

Laut dem, in Redmond ansässigen Studio, haben sie in Crackdown 3 ungefähr 15.000 Elemente die sich alle zeitgleich bewegen. Die Xbox One X soll diese, laut dem Studio, „zum Frühstück verspeißen.“ des weiteren erklärten sie das man mit der Xbox One X immer weiter gehen kann was die Entwicklung angeht.

Die Xbox One X wird bei uns ab dem 7.November 2017 für 499€ erhalten sein.