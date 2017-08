Xbox One X wird Unity-Engine unterstützen

Unity Technologies haben erst vor kurzem ihre Unreal Engine 4 Untersützung für die Xbox One X bestätigt. Nun folgt darauf eine weitere Ankündigung. Denn auch die Unity-Engine soll die leistungsstarke Xboxe One X unterstützen.

Zusätzliche Leistung wird ausgenutzt

Voraussichtlich wird es eine anfängliche Unterstützung der Unreal Engine 4 geben, die mit der Zeit noch erweitert werden soll. Inzwischen ist auch bekannt, dass die Unity-Engine ebenfalls eine Xbox One X Unterstützung bekommt. Diese soll die zusätzliche Leistung, die 4K Auflösung und die HDR Unterstützung ausnutzen.

Das ist besonders für die Entwickler interessant, die die Unity Engine für ihre Projekte verwenden. Sie können somit ihr Spiele ohne Probleme auf der Xbox One, Xbox One S und der Xbox One X veröffentlichen. Spiele, die beispielsweise die Unity Engine nutzen, sind Cities: Skylines, Firewatch, ReCore oder Yooka-Laylee.

Die Entwicklungspakete für die Xbox One sowie Xbox One X sind hierbei deckungsgleich, sodass die Entwicklung für alle Konsolen gleich sei. Diese Neuigkeiten könnten für eine größere Spielevielfalt auf der Xbox sorgen. Die Xbox One erscheint am 7. November 2017 und wird mit einem Preis von 499 Euro an den Start gehen.