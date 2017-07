Xbox One X: Wolfenstein 2 und Evil Within 2 in 4K-Auflösung

Das Jahr 2017 ist gespickt mit vielen Highlights. Sowohl in der Spielebranche als auch für Hardware-Freunde kommen richtige Schmankerl noch auf uns zu. Als neue Superkonsole erscheint am 7. November des Jahres die Xbox One X von Microsoft mit bisher nie dagewesener Power. Publisher Bethesda Softworks haut mit The Evil Within 2 und Wolfenstein 2: The New Colossus zwei weitere Spiele der höchsten Kategorie raus.

4K, HDR und Enhanced in einem

Die beiden Games erscheinen im Oktober für die PlayStation 4, die Xbox One und für den PC. Aber ab November gibt es die beide Spiele auch in besondere Form für die Xbox One X. Dies lässt sich aus den jeweiligen Einträgen im Xbox Store herauslesen. Dort haben beide Spiele die Zusätze 4K Ultra, HDR und Xbox One X Enhanced. Dies bedeutet, dass sowohl The Evil Within 2 als auch Wolfenstein 2 mit nativem 4K laufen und alle 6 Teraflops der Konsole nutzen. Volle Power für ein phantastisches Gaming-Erlebnis.

Bisher war nur davon die Rede, dass beide Spiele auf der Xbox One X erscheinen werden. Über exklusive Varianten wurde bisher nichts gesagt, was sich nun aber geändert hat. Damit ergeben sich zwei weitere Gründe, sich die neue Konsole zu kaufen. Mit rund 500 Euro wird diese nämlich nicht ganz billig und bisher waren die nativen Spiele doch eher überschaubar. Auf welche Highlights für das neue Spielgerät freut ihr euch am meisten?