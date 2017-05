Xbox Scorpio: Eingebauter Bildschirm in der Konsole

Das DevKit der Xbox Scorpio hat bereits für einige Aufmerksamkeit gesorgt. Auf den ersten Fotos war zudem ein kleiner Bildschirm auf der Vorderseite von Microsofts neuer Premium-Konsole zu erkennen. Ursprünglich dachte man dieser sei ausschließlich dafür dar, technische Details der Hardware anzuzeigen.

Doch nun hat Jez Cordan, seines Zeichens Mitarbeiter von Windows Central, in einem Tweet bekannt gegeben, dass der Bildschirm der Xbox Scorpio frei programmierbar wäre. Neben dem Anzeigen von verschiedenen Fonts soll sogar das Abspielen von Videos möglich sein. In seinem Beispiel zeigt Cordan ein kurzes Video mit einem schwimmenden Delfin:

Scorpio XDK front panel does way more than just FPS count. Fully programmable. Watch dolphins on the back screen, etc. Really cool stuff. pic.twitter.com/AaV63fq9qr

— Jez (not a mimic) (@JezCorden) May 13, 2017