Xbox Scorpio: Erste Details kommen um 15Uhr

Die Kollegen von Digital Foundry haben heute die Ehre, um 15Uhr die ersten Details der Xbox Scorpio zu veröffentlichen. Dabei werden sehr wahrscheinlich die ersten Angaben zur Hardware und zur Leistungsfähigkeit gemacht. Wie es um den Preis oder das finale Design steht, wissen wir nicht. Es wäre nicht verwunderlich, wenn diese erst auf der E3 im Juni vorgestellt werden.

Ein Vögelchen hat gezwitschert

Auf Twitter hat der Insider shinobi602 ein paar weitere Details genannt. Der meist sehr zuverlässige Informant meinte, dass alle Multiplattform-Titel auch auf der Xbox Scorpio laufen und alle bisher veröffentlichten Xbox One Spiele in der nativen 4k-Auflösung dargestellt werden. Dabei gibt es aber wohl immer noch Möglichkeiten der grafischen Verbesserungen. Diese Aussage dürfte sich auf weitere Spieleentwicklungen beziehen.

Phew, really excited to read up in detail on the Scorpio tomorrow. With what I’m hearing, I’ll certainly be getting multiplats on it. — shinobi602 (@shinobi602) 5. April 2017

@IsaacAllen47 Well, its made to benefit XB1 level games. Sounds like it’ll run most games at native 4K no problem w/ room to spare for other visual improv — shinobi602 (@shinobi602) 5. April 2017

In wie weit die Aussagen stimmen und was uns genau von der Xbox Scorpio erwartet, erfahren wir zumindest im Teil in etwas weniger als anderthalb Stunden.