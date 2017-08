XCOM 2: War of the Chosen im neuen Launch Trailer

Mit XCOM 2 hat uns der Entwickler Firaxis einen gelungenen Nachfolger zum ersten Reboot der Strategie Serie präsentiert. Nun steht mit War of the Chosen das neuste Add-On in den Startlöchern und hat passend zum Release einen Launch Trailer bekommen. Erscheinen wird dieses vorerst für den PC. Besitzer der aktuellen Konsolen werden sich noch ein wenig in Geduld üben müssen.

Zusammen gegen die außerirdische Gefahr

Das neue Add-On zu XCOM 2 ist nun offiziell erschienen und hört auf den Namen War of the Chosen. Als wäre dies noch nicht Grund zur Freude genug, hat Publisher 2k Games einen Launch Trailer veröffentlicht. Dieser zeigt einige Spielszenen und auch den neuen Gegnertypen, welcher sich The Chosen nennt. Allerdings ist die Erweiterung momentan nur für Besitzer eines PCs verfügbar. Die Version für Konsolen lässt noch ein wenig auf sich warten und erscheint nach offiziellen Angaben am 12. September 2017 für Xbox One und PlayStation 4.

XCOM 2: War of the Chosen fügt dem Kampf gegen Advent viele bedeutende Inhalte hinzu. Neue Fraktionen helfen dabei, die außerirdische Bedrohung zu stoppen und die Erde zur retten. Als Reaktion darauf, ist ein neuer Feind aufgetreten welcher als „The Chosen“ (Die Auserwählten) bekannt ist. Diese haben nur ein bestimmtes Ziel: Sie wollen den Commander wieder einfangen und in die Gewalt der Alien bringen. Die Erweiterung enthält die neue Helden Klasse, welche sich gegen die Chosen stellt. Außerdem gibt es neue Gegner, Missionen, Karten und mehr tiefe im strategischen Gameplay

XCOM 2 War of the Chosen ist für knapp 40 Euro erhältlich. Holt ihr euch das neue Add-On?