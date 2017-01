Yakuza Zero & Persona 5: Nur fÃ¼r die PlayStation

Yakuza Zero: Trailer zeigt abgedrehtes Kampfsystem

When trouble hits the streets – It’s time to hit the trouble! Unter dieser Prämisse wurde von SEGA der neueste Trailer zum Open-World-Action-Adventure der speziellen Art über den Äther gesendet und zeigt uns in allen Einzelheiten eines der wichtigsten Features des überstilisierten japanischen Spektakels Yakuza Zero: Das Kampfsystem. Die zwei Säulen der Mafia: Nachtleben und Prügel Wer die Yakuza-Reihe bereits in sein Herz geschlossen hat, wird auch mit dem kommenden Ableger unter