Yakuza Zero: Trailer zeigt abgedrehtes Kampfsystem

When trouble hits the streets – It’s time to hit the trouble! Unter dieser Prämisse wurde von SEGA der neueste Trailer zum Open-World-Action-Adventure der speziellen Art über den Äther gesendet und zeigt uns in allen Einzelheiten eines der wichtigsten Features des überstilisierten japanischen Spektakels Yakuza Zero: Das Kampfsystem.

Die zwei Säulen der Mafia: Nachtleben und Prügel

Wer die Yakuza-Reihe bereits in sein Herz geschlossen hat, wird auch mit dem kommenden Ableger unter dem Titel Yakuza Zero so einiges an abgedrehten Spaß haben. Bereits die Trailer und Gameplay-Happen der vergangenen Monate zeigten, dass sich der Titel, der im Japan der 80er Jahre spielen wird, nicht allzu ernst nimmt und neben der für die Reihe typischen Crime-Story rund um die japanische Mafia nun auch das strahlende Nachtleben der Metropole zu einem zentralen Thema machen wird, frei nach dem Motto: Japanophilie ist keine Krankheit, sondern ein Lebensstil.

Der Trailer zeigt euch Kampfszenen, die so auch aus klassischen Action-B-Movies der 80er kommen könnten: Erfrischend abgedreht, blutig und permant over the top. Das Gameplay-Video präsentiert uns dabei die beiden Hauptcharaktere, um die sich auch die Story in Yakuza Zero drehen wird.

Kazuma Kiryu, der in der fiktiven Spielwelt Kamurocho nach Gerechtigkeit sucht und sich schnell als Mordverdächtiger wiederfindet, prügelt sich in den Stilen Brawler, Rush oder Beast durch die Mafia-Metropole. Dabei kann auch gern mal ein Fahrrad zur Waffe umfunktioniert werden.

Goro Majima, der in der Stadt schon alles erreicht hat, was es zu erreichen gibt, ist eine schillernde Figur des Nachtlebens, trachtet aber vielmehr danach, seinem Clan gegenüber, aus dem er verstoßen wurde, Rechenschaft abzulegen und zurückzukehren in traditionelle Mafiastrukturen. Er ist in den Varianten Thug, Slugger oder Breaker unterwegs und zeigt dabei sein ganzes Show-Talent, wenn er den verfeindeten Gangs ordentlich auf die Mütze gibt.

Auch für die Realität bietet der Trailer einen nützlichen Tipp: Wisst ihr einmal nicht weiter und seid in einer brenzlichen Situation, bewerft die Widersacher einfach mit Geld und schon entgeht ihr einem Kampf.

Die japanische Version des gewöhnungsbedürftigen Action-Adventures mit Fokus auf Geld, Macht, Frauen und Funkyness wurde bereits im März 2015 auf den Markt geworfen. Das Interesse der westlichen Spieler scheint nun so hoch gewesen zu sein, dass auch eine lokalisierte englische Version für Nordamerika und Europa in den Startlöchern steht. Der Release ist in Deutschland für den 24. Januar 2017 angesetzt. Yakuza Zero erscheint dabei ausschließlich für die PlayStation 4.