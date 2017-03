Yooka-Laylee: Frische Gameplay-Happen veröffentlicht

Die Band wächst – Nach Banjo-Kazooie folgt beinahe 20 Jahre später der geistige Nachfolger unter der Schirmherrschaft von Playtonic Games. Der Plattformer Yooka-Laylee bringt euch die eigenartige Symbiose aus einem einfühlsamen Chamäleon und einer verrückten Fledermaus, die euch in klassicher N64-Nostalgie schwelgen lässt. Der Titel erscheint am 11. April für PC, Xbox One, die PS4 und mit Verzögerung auch für die Nintendo Switch. Bereits jetzt hat der Publisher Team17 einige Gameplay-Videos rausgehauen, die Lust auf den irren Spaß machen.

Plattformer, Jump&Run und Rätselspaß in einem

Wer aus der Generation nach Banjo-Kazooie stammt und somit nichts mit dem exotischen Titel „Yooka-Laylee“ anfangen kann, für den haben wir ein Wort: Lautmalerei. Denn bei Yooka-Laylee handelt es sich nicht nur um die Namen der beiden schrägen Protagonisten, sondern – ihr ahnt es – auch um ein Lied auf der namesgebenden Ukulele. Auch schon im Vorgänger Banjo Kazooie fungierte ein solches Musikstück als Aufhänger.

In klassischer Jump&Run- und Plattformer-Manier löst ihr Rätsel um Rätsel und erkundet Stück für Stück die einzelnen Welten, die ihr – und das ist der Clou an Yooka-Laylee – nach eigenem Gusto und in der Reihenfolge eurer Wahl abschließen könnt. Alles, was ihr zum Freischalten der nächsten Welt braucht, sind Pagies, goldene Buchseiten, die in jedem Level versteckt sind. Ihr könnt also entweder sukzessive Ebene für Ebene freispielen oder wagt euch direkt in die Herausforderungen eurer Lieblingswelt, die bessere Beute aber auch einen enorm gesteigerten Schwierigkeitsgrad versprechen.

Die sechs brandneuen Gameplay-Videos zeigen euch nicht nur die Hubwelt, von der aus ihr euch in ein Level eurer Wahl aufmacht und verdiente Seiten ausgebt, sondern auch gleich zwei dieser Level, inklusive deren Feinheiten und optische Reize. In einer Welt geht es heiß her, denn tropische Gefilde erwarten euch, während die zweite Welt euch absolut kalt lässt, sobald ihr erst einmal auf dem eisigen Gletscher angekommen seid.