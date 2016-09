YouTube Heroes: YouTubes fragwürdiges neues Feature

Die Videoplattform YouTube möchte seine User mehr am Content-Management beteiligen. Dafür haben sie vor ein paar Tagen „YouTube Heroes“ vorgestellt, ein neues Feature, dass den Usern mehr Kontrolle über Inhalte und Kommentare geben soll.

Es ist zugegebenermaßen nicht das erste Mal, dass YouTube eine Kontroverse lostritt. Trotzdem hat das Wachstum der Videoplattform in den über 10 Jahren, die sie uns schon begleitet nie nachgelassen. Ganz im Gegenteil sogar, sie wird sogar immer größer! Diese Tatsache ist zwar Grund zur Freude, stellt die Chefetage aber auch vor ein Problem, das es zu lösen gilt: die Moderation der Plattform. Hier soll jetzt die Community selbst für Kontrolle sorgen.

YouTube Heroes – was ist das eigentlich?

YouTube Heroes ist ein Konzept, dass auf die Beine gestellt wurde, um die unüberschaubare Zahl an Videos mit „urheberrechtlich geschütztem Material, gewaltverherrlichenden oder pornografischen Inhalte“ in den Griff zu bekommen. Auch in der Kommentarsektion sieht man öfter mal etwas, bei dem man sich denkt: das kann doch so nicht stehen bleiben! Viel mehr als melden, damit der Inhalt irgendwann vielleicht von einem YouTube-Mitarbeiter gesperrt wird, war bislang nicht drin. Das krempelt YouTube Heroes jetzt um.

Nutzer, die auf solche Videos oder Kommentare stoßen, sollen diese zukünftig selbst beseitigen können. Damit gibt das Unternehmen der gesichtslosen Community das Werkzeug in die Hand, den Inhalt der Videoplattform mitzudirigieren. Man soll also fleißig die Augen nach Dingen offen halten, die gegen YouTube-Richtlinien verstoßen, darf aber auch kreativ mitwirken und beispielsweise Untertitel zu Videos hinzufügen. Geld gibt es dafür nicht, aber… Dankbarkeit? Ruhm? Einen feuchten Händedruck? Nein, es gibt ein Punktesystem!

Ein Stufensystem wie im Videospiel

Ähnlich wie wir es vom Leveln in einem Videospiel kennen, sollen auch die fleißigen Helden mit (Erfahrungs-)Punkten belohnt werden, damit sie Stufen aufsteigen können. Mit jeder Stufe schalten sich die Heroes neue Funktionen frei, mehr Rechte und mehr Einfluss. Von diesen Stufen gibt es insgesamt fünf Stück.

Stufe 1: Become a Hero (0-9 Punkte) –> Join the Community, Access the Heroes dashboard

Become a Hero (0-9 Punkte) –> Join the Community, Access the Heroes dashboard Stufe 2: Continue your training (10-99 Punkte) –> Learn at exclusive workshops, Take part in Hero hangouts

Continue your training (10-99 Punkte) –> Learn at exclusive workshops, Take part in Hero hangouts Stufe 3: Get access to super tools (100-399 Punkte) –> Mass flag abusive videos, Help moderate content in the YouTube Heroes community

Get access to super tools (100-399 Punkte) –> Mass flag abusive videos, Help moderate content in the YouTube Heroes community Stufe 4: Go behind the scene (400-999 Punkte) –> Sneak preview product launches, Contact YouTube staff directly

Go behind the scene (400-999 Punkte) –> Sneak preview product launches, Contact YouTube staff directly Stufe 5: Get closer to YouTube (1000+ Punkte) –> Test products before release, Apply for the Heroes Summit

Deutliche Negativ-Reaktion der Community

Aber die YouTube-Community selbst, die so ins Boot geholt werden sollte, ist alles andere als begeistert. Unter dem „Getting Started“-Video der Kampagne hagelte es so starke Negativ-Reaktionen, dass YouTube die Kommentare für sein eigenes Video deaktiviert hat. Was genau die erbosten User geschrieben haben, kann man also nicht mehr sehen, aber die Dislikes, die das Video in den gerade einmal drei Tagen seit dem Upload kassiert hat, sprechen wohl für sich. Keine 6.000 Likes stehen den 350.000 nach unten gerichteten Daumen gegenüber.

Denn auch wenn man im ersten Moment noch denkt, dass die Idee hinter Heroes vielleicht gar nicht so schlecht ist, reichen ein paar Sekunden mehr, um sich auszumalen, welche Auswirkungen dieses Programm auf die Community haben könnte.

Man halte sich vor Augen: wirkliche Qualifikationen braucht es nicht, um in die höchsten Heroes-Ränge aufzusteigen. Auch wenn die gemeldeten Inhalte in letzter Instanz scheinbar nochmal von einem bezahlten YouTube-Mitarbeiter überprüft werden, befürchten viele Nutzer, dass einige Internet-Trolle es auf diesem Wege zu einer Machtposition bringen könnten. Und wer sich viel auf YouTube aufhält weiß, dass es von dieser Sorte leider so einige in der Community gibt. Massenhafte Videosperren nach eigenem Gutdünken könnten die Folge sein. Hier stellt sich also die Frage, ob man wirklich Gefahr laufen möchte, solchen Leuten eine bessere „Waffe“ als die Kommentarsektion in die Hand zu drücken.

Weder Google noch YouTube selbst haben sich bisher offiziell zu der Reaktion ihrer User geäußert. Man kann also nur abwarten, ob das Projekt „YouTube Heroes“ nochmal zurecht gezurrt wird, oder das Thema komplett vom Tisch kommt. Hier könnt ihr euch das Einführungsvideo einmal anschauen, und euch selbst eine Meinung zum Thema bilden. Was haltet ihr von dieser Aktion? Schießt sich YouTube da schon wieder selbst ins Bein, oder haltet ihr das Ganze für eine sinnvolle Lösung? Schreibt eure Meinung dazu doch mal in die Kommentare!