Zelda- Breath of the Wild: Alle Rüstungssets und Rüstungsteile

Die Open-World von Breath of the Wild steckt voller Gefahren, gegen die ihr euch durchsetzten müsst. Ebenso voll ist sie aber auch an Rüstungssets und Rüstungsteilen, welche euch entscheidende Vorteile in Kämpfen bringen und dabei auch noch gut aussehen! Nur mit der passenden Rüstung könnt ihr bestimmte Gebiete betreten und Quest sowie Tempel bewältigen. Auch könnt ihr eure Rüstung Upgraden, dies geschieht bei den Großen Feen, wo ihr diese findet, haben wir euch bereits hier verraten. Sobald ihr ein Rüstungsset auf die zweite Stufe von insgesamt vier Stufen aufgelevelt habt, erhaltet ihr einen Set-Bonus, welcher euch oftmals völlige Immunität gegenüber den Wetterwiedrigkeiten bietet. Wo ihr die Rüstungsteile der Rüstungssets findet und was euch diese an Vorteilen bringen, haben wir für euch einmal zusammengefasst. Und damit ihr nicht umsonst zu den drallen Damen dackelt, zählen wir für euch auch alle Materialien auf, die ihr für die Rüstungs-Upgrades bei den Feen abgeben müsst. Wir haben natürlich selber auch noch nicht alle Rüstungen im Inventar, weswegen ihr hier ein paar Bilder mit englischer Beschriftung seht. Die Kosten sind der Verkaufspreis der Rüstungsteile, kaufspreise in Läden haben wir euch soweit bekannt daneben geschrieben! Sucht eich eure Lieblingsrüstung aus und holt euch da gute Stück!

Rüstungssets

Antike-Rüstung

Set-Bonus: Antike Waffen: Ihr macht mehr Schaden mit Waffen des Typs Antik/Wächter. Jagt Wächter für die Materialien zum upgraden.

Antiker Helm Antike Rüstung Antiker Beinschutz Fundort: Kaufen im Laden des Akkala-Instituts Fundort: Kaufen im Laden des Akkala-Instituts Fundort: Kaufen im Laden des Akkala-Instituts Kosten: 2000 Rubine Kosten: 2000 Rubine Kosten: 2000 Rubine Zusatzeffekt: Antik-Abwehr: Verringert Schaden der Wächter Zusatzeffekt: Antik-Abwehr: Verringert Schaden der Wächter Zusatzeffekt: Antik-Abwehr: Verringert Schaden der Wächter Upgrade-Kosten: 1. Antike Schraube (5), Antike Feder (5) 2. Antike Federn (15), Antikes Zahnrad (10) 3. Antike Achsen (15), Antiker Reaktorkern (5) 4. Sternensplitter (3), Antiker Riesenkern (3) Upgrade-Kosten: 1. Antike Schraube (5), Antike Feder (5) 2. Antike Federn (15), Antikes Zahnrad (10) 3. Antike Achsen (15), Antiker Reaktorkern (5) 4. Sternensplitter (3), Antiker Riesenkern (3) Upgrade-Kosten: 1. Antike Schraube (5), Antike Feder (5) 2. Antike Federn (15), Antikes Zahnrad (10) 3. Antike Achsen (15), Antiker Reaktorkern (5) 4. Sternensplitter (3), Antiker Riesenkern (3)

Anti-Feuer-Rüstung

Set-Bonus: Immunität gegen Brennen.

Anti-Feuer-Helm Anti-Feuer-Rüstung Anti-Feuer-Hose Fundort: Kaufen im Laden in Goronia Fundort: Kaufen im Laden in Goronia Fundort: Kaufen im Laden in Goronia Kosten: 700 Rubine Kosten: 600 Rubine Umsonst, wenn ihr eine Sidequest: Löschechsenjagd abschließt, diese findet ihr direkt vor der Stadt, sprecht mit Masarki in der Südmine. Kosten: 2000 Rubine Zusatzeffekt: Brandschutz: Verringert Schaden durch Hitze (Lava) Zusatzeffekt: Brandschutz: Verringert Schaden durch Hitze (Lava) Zusatzeffekt: Brandschutz: Verringert Schaden durch Hitze (Lava) Upgrade-Kosten: 1. Löschechse (3), Moblin-Horn (3) 2. Löschechse (5), Moblin-Hauer (5) 3. Löschflügler (5), Moblin-Herz (3) 4. Löschflügler (8), Hinox-herz (5) Upgrade-Kosten: 1. Löschechse (3), Moblin-Horn (3) 2. Löschechse (5), Moblin-Hauer (5) 3. Löschflügler (5), Moblin-Herz (3) 4. Löschflügler (8), Hinox-herz (5) Upgrade-Kosten: 1. Löschechse (3), Moblin-Horn (3) 2. Löschechse (5), Moblin-Hauer (5) 3. Löschflügler (5), Moblin-Herz (3) 4. Löschflügler (8), Hinox-herz (5)

Anti-Schnee-Rüstung/Orni-Rüstung

Set-Bonus: Immunität gegen Erfrierungen.

Anti-Schnee-Federn Orni-Gewand Orni-Hose Fundort: Kaufen im Laden im Dorf der Orni Fundort: Kaufen im Laden im Dorf der Orni Fundort: Kaufen im Laden im Dorf der Orni Kosten: 1000 Rubine Kosten: 600 Rubine Kosten: 550 Rubine Zusatzeffekt: Kälteschütz: Verringert Schaden durch Kälte Zusatzeffekt: Kälteschütz: Verringert Schaden durch Kälte Zusatzeffekt: Kälteschütz: Verringert Schaden durch Kälte Upgrade-Kosten: 1. Rotes Schleim-Gelee (3) 2. Rotes Schleim-Gelee (5), Glutkraut (5) 3. Feuer-Flederbeißerflügel (8), Glutling (5) 4. Echsalfos-Schwanz rot (10), Rhodonit (5) Upgrade-Kosten: 1. Rotes Schleim-Gelee (3) 2. Rotes Schleim-Gelee (5), Glutkraut (5) 3. Feuer-Flederbeißerflügel (8), Glutling (5) 4. Echsalfos-Schwanz rot (10), Rhodonit (5) Upgrade-Kosten: 1. Rotes Schleim-Gelee (3) 2. Rotes Schleim-Gelee (5), Glutkraut (5) 3. Feuer-Flederbeißerflügel (8), Glutling (5) 4. Echsalfos-Schwanz rot (10), Rhodonit (5)

Barbaren-Rüstung

Set-Bonus: Aufladeangriff-Ausdauer: Ausdauerverbrauch bei aufgeladenen Angriffen wird verringert.

Barbarenmaske Barbarenkleider Barbarenhose Fundort: Toh-Karo-Schrein (Labyrinth) Fundort: Deira-Ma-Schrein (Labyrinth) Fundort: Kaza-Tokki-Schrein (Labyrinth) Kosten: 600 Rubine Kosten: 600 Rubine Kosten: 600 Rubine Zusatzeffekt: Angriff: Verursachter Schaden wird erhöht, je nach Stufe höhere Prozentzahl Zusatzeffekt: Angriff: Verursachter Schaden wird erhöht, je nach Stufe höhere Prozentzahl Zusatzeffekt: Angriff: Verursachter Schaden wird erhöht, je nach Stufe höhere Prozentzahl Upgrade-Kosten: 1. Leunen-Horn (3) 2. Leunen-Horn (5), Leunen-Huf (5) 3. Leunen-Huf (8), Leunen-Herz (1) 4. Leunen-Herz (10), Farodra-Hornsplitter (1) Upgrade-Kosten: 1. Leunen-Horn (3) 2. Leunen-Horn (5), Leunen-Huf (5) 3. Leunen-Huf (8), Leunen-Herz (1) 4. Leunen-Herz (10), Farodra-Hornsplitter (1) Upgrade-Kosten: 1. Leunen-Horn (3) 2. Leunen-Horn (5), Leunen-Huf (5) 3. Leunen-Huf (8), Leunen-Herz (1) 4. Leunen-Herz (10), Farodra-Hornsplitter (1)

Damen-Rüstung

Set-Bonus: Hitze-Resistenz: Schaden durch hohe Temperaturen wird verringert. Nur mit dieser Rüstung kommt ihr in die Stadt Geruda.

Damenschleier Damengewand Damenhose Fundort: Auf dem Dach des Ladens bei Gerudo, Siedequest: Hauptziel: Männer Verboten! Fundort: Auf dem Dach des Ladens bei Gerudo, Siedequest: Hauptziel: Männer Verboten! Fundort: Auf dem Dach des Ladens bei Gerudo, Siedequest: Hauptziel: Männer Verboten! Kosten: 180 Rubine Kosten: 180 Rubine Kosten: 180 Rubine Zusatzeffekt: – Zusatzeffekt: – Zusatzeffekt: – Upgrade-Kosten: – Upgrade-Kosten: – Upgrade-Kosten: –

Dunkel-Rüstung

Set-Bonus: Nachttempo: Ihr seid in der Nacht schneller unterwegs. Und ihr seht aus wie euer einstiger Gegner Dark Link.

Dunkelkapuze Dunkelgewand Dunkelhose Fundort: Kaufen in Kiltons Monsterladen Sidequest: Verdächtiger Verkäufer, sprecht mit Holm am Stall von Ost-Akkala. Fundort: Kaufen in Kiltons Monsterladen Sidequest: Verdächtiger Verkäufer, sprecht mit Holm am Stall von Ost-Akkala. Fundort: Kaufen in Kiltons Monsterladen Sidequest: Verdächtiger Verkäufer, sprecht mit Holm am Stall von Ost-Akkala. Kosten: 1999 Monni Monni erhaltet ihr bei Kilton im Tausch gegen Monstermaterialien Kosten: 999 Monni Monni erhaltet ihr bei Kilton im Tausch gegen Monstermaterialien Kosten: 999 Monni Monni erhaltet ihr bei Kilton im Tausch gegen Monstermaterialien Zusatzeffekt: – Zusatzeffekt: – Zusatzeffekt: – Upgrade-Kosten: – Upgrade-Kosten: – Upgrade-Kosten: –

Wie finde ich Kilton und bekomme ihn als Händler?

Holm will ein Foto von Kilton. Ihr müsst euch nach Annahme der Quest zum Totenkopf-Teich im Nord-Osten begeben und auf der linken Insel im See findet ihr Kilton und könnt mit ihm sprechen. Nun erscheint er außerhalb von großen Städten, allerdings nur nachts.

Wie bekomme ich am schnellsten viele Monni bei Kilton?

Um schnell viele Monni zu bekommen tauscht ihr bei Kilton Monstermaterialien, am bestenvom Hinox und vom Leunen. Diese bringen am Meisten Monni im Tausch. Beide sind allerdings sehr schwer zu erlegen-seid vorsichtig!

Hylia-Rüstung 1

Set-Bonus: –

Hylia-Kapuze Hylia-Gewand Hylia-Hose Fundort: Kaufen im Laden in Hateno oder Kakariko Fundort: Kaufen im Laden in Hateno oder Kakariko Fundort: Kaufen im Laden in Hateno oder Kakariko Kosten: 60 Rubine Kosten: 120 Rubine Kosten: 90 Rubine Zusatzeffekt: – Zusatzeffekt: – Zusatzeffekt: – Upgrade-Kosten: 1. Bokblin-Horn (5) 2. Bokblin-Horn (8), Bokblin-Hauer (5) 3. Bokblin-Hauer (10), Bokblin-Herz (5) 4. Bokblin-Herz (15), Berstein (30) Upgrade-Kosten: 1. Bokblin-Horn (5) 2. Bokblin-Horn (8), Bokblin-Hauer (5) 3. Bokblin-Hauer (10), Bokblin-Herz (5) 4. Bokblin-Herz (15), Berstein (30) Upgrade-Kosten: 1. Bokblin-Horn (5) 2. Bokblin-Horn (8), Bokblin-Hauer (5) 3. Bokblin-Hauer (10), Bokblin-Herz (5) 4. Bokblin-Herz (15), Berstein (30)

Hylia-Rüstung 2

Set-Bonus: –

Hylia-Helm Hylia-Rüstung Hylia-Beinschutz Fundort: Kaufen im Laden in Hateno Fundort: Kaufen im Laden in Hateno Fundort: Kaufen im Laden in Hateno Kosten: 180 Rubine Kosten: 250 Rubine Kosten: 200 Rubine Zusatzeffekt: – Zusatzeffekt: – Zusatzeffekt: – Upgrade-Kosten: 1. Schleim-Gelee (5), Bokblin-Herz (3) 2. Flederbeißerflügel (5), Moblin-Herz (3) 3. Echsalfos-Schwanz (5), Hinox-Herz (3) 4. Leunen-Huf (4), Leunen-Herz (2) Upgrade-Kosten: 1. Schleim-Gelee (5), Bokblin-Herz (3) 2. Flederbeißerflügel (5), Moblin-Herz (3) 3. Echsalfos-Schwanz (5), Hinox-Herz (3) 4. Leunen-Huf (4), Leunen-Herz (2) Upgrade-Kosten: 1. Schleim-Gelee (5), Bokblin-Herz (3) 2. Flederbeißerflügel (5), Moblin-Herz (3) 3. Echsalfos-Schwanz (5), Hinox-Herz (3) 4. Leunen-Huf (4), Leunen-Herz (2)

Isolier-Rüstung

Set-Bonus: Immunität gegen Elektroschocks. Dieser Gummi-Vorteil lässt euch endlich bestimme Gebiete betreten und Schreine absolvieren.

Isolierhelm Isolierrüstung Isolierhose Fundort: Sidequest: Blitzableiter, Lakeside Stable redet mit Cima Fundort: To-Yassa-Schrein Fundort: Kyuta-Nata-Schrein Kosten: 600 Rubine Kosten: 600 Rubine Kosten: 600 Rubine Zusatzeffekt: Elektroschutz: Verhindert Schaden durch Elektrizität Zusatzeffekt: Elektroschutz: Verhindert Schaden durch Elektrizität Zusatzeffekt: Elektroschutz: Verhindert Schaden durch Elektrizität Upgrade-Kosten: 1. Gelbes Schleim-Gelee (3) 2. Gelbes Schleim-Gelee (5), Zitterfrucht (5) 3. Zitterling (5) Echsalfos-Schwanz gelb (5) 4. Echsalfos-Schwanz gelb (10), Topas (10) Upgrade-Kosten: 1. Gelbes Schleim-Gelee (3) 2. Gelbes Schleim-Gelee (5), Zitterfrucht (5) 3. Zitterling (5) Echsalfos-Schwanz gelb (5) 4. Echsalfos-Schwanz gelb (10), Topas (10) Upgrade-Kosten: 1. Gelbes Schleim-Gelee (3) 2. Gelbes Schleim-Gelee (5), Zitterfrucht (5) 3. Zitterling (5) Echsalfos-Schwanz gelb (5) 4. Echsalfos-Schwanz gelb (10), Topas (10)

Kletter-Rüstung

Set-Bonus: Kletterausdauer: Verringert den Ausdauerverbrauch beim Klettern.

Kletterkopftuch Kletterhandschuhe Kletterstiefel Fundort: Ri-Dahi-Schrein Fundort: Chasu-Keta-Schrein Fundort: Tahno-A-Schrein Kosten: 600 Rubine Kosten: 600 Rubine Kosten: 600 Rubine Zusatzeffekt: Klettertempo: Ihr seid in der Horizontalen schneller unterwegs Zusatzeffekt: Klettertempo: Ihr seid in der Horizontalen schneller unterwegs Zusatzeffekt: Klettertempo: Ihr seid in der Horizontalen schneller unterwegs Upgrade-Kosten: 1. Flederbeißerflügel (3), Spurtling (3) 2. Elektro-Flederbeißerflügel (5), Spurtechse (5) 3. Eis-Flederbeißerflügel (5), Spurtkröte (10) 4. Feuer-Flederbeißerflügel (5), Spurtveilchen (20) Upgrade-Kosten: 1. Flederbeißerflügel (3), Spurtling (3) 2. Elektro-Flederbeißerflügel (5), Spurtechse (5) 3. Eis-Flederbeißerflügel (5), Spurtkröte (10) 4. Feuer-Flederbeißerflügel (5), Spurtveilchen (20) Upgrade-Kosten: 1. Flederbeißerflügel (3), Spurtling (3) 2. Elektro-Flederbeißerflügel (5), Spurtechse (5) 3. Eis-Flederbeißerflügel (5), Spurtkröte (10) 4. Feuer-Flederbeißerflügel (5), Spurtveilchen (20)

Leucht-Rüstung

Set-Bonus: Tarnung und Knochenwaffen: Ihr werdet von Stal-Monstern nicht bemerkt und der Schaden eurer eigenen Knochenwaffen wird erhöht. Tagsüber seht ihr aus wie ein Wrestler des Nachts werdet ihr zum Skelett!

Leuchtmaske Leuchtanzug Leuchthose Fundort: Kaufen im Laden des Geruda-Geheim-Clubs Sidequest: Geheimniskrämerei Fundort: Kaufen im Laden des Geruda-Geheim-Clubs Sidequest: Geheimniskrämerei Fundort: Kaufen im Laden des Geruda-Geheim-Clubs Sidequest: Geheimniskrämerei Kosten: 200 Rubine/ Kaufen 800 Kosten: 200 Rubine/ Kaufen 800 Kosten: 200 Rubine/ Kaufen 800 Zusatzeffekt: Stal-Monster begegnen euch häufiger Zusatzeffekt: Stal-Monster begegnen euch häufiger Zusatzeffekt: Stal-Monster begegnen euch häufiger Upgrade-Kosten: 1. Leuchtstein (5), Bokblin-Herz (3) 2. Leuchtstein (8), Moblin-Herz (3) 3. Leuchtstein (10), Moldora-Herz (3) 4. Leuchtstein (20), Leunen-Herz (3) Upgrade-Kosten: 1. Leuchtstein (5), Bokblin-Herz (3) 2. Leuchtstein (8), Moblin-Herz (3) 3. Leuchtstein (10), Moldora-Herz (3) 4. Leuchtstein (20), Leunen-Herz (3) Upgrade-Kosten: 1. Leuchtstein (5), Bokblin-Herz (3) 2. Leuchtstein (8), Moblin-Herz (3) 3. Leuchtstein (10), Moldora-Herz (3) 4. Leuchtstein (20), Leunen-Herz (3)

Wie komme ich in den Geruda-Geheim-Club?

Um in dem Geheim-Club Dinge zu kaufen und zu verkaufen, müsst ihr dess Passwort herausfinden. Die Sidequest Geheimniskrämerei startet, wenn ihr in Geruda hinter dem Sündosteingang eine Tür in einem Hof ansprecht, hier wird ein Passwort von euch verlangt, ihr gebt natürlich ein falsches an. Um an das richtige Passwort zu kommen, müsst ihr in der Bar Durststrecke die Bargäste belauschen und zwar durch das Fenster des benachbarten Gebäudes. **Spoiler** Es lautet GGC Karo bzw Raute.

Ninja-Rüstung

Set-Bonus: Nachttempo: Des Nachts seid ihr flink unterwegs.

Ninja-Maske Ninja-Anzug Ninja-Hose Fundort: Kaufen im Laden in Kakariko Fundort: Kaufen im Laden in Kakariko Fundort: Kaufen im Laden in Kakariko Kosten: 600 Rubine Kosten: 700 Rubine Kosten: 500 Rubine Zusatzeffekt: Schleichen: Ihr werdet so leicht von niemandem bemerkt Zusatzeffekt: Schleichen: Ihr werdet so leicht von niemandem bemerkt Zusatzeffekt: Schleichen: Ihr werdet so leicht von niemandem bemerkt Upgrade-Kosten: 1. Schleichglöckchen (3) 2. Schleichglökchen (5), Schleichwürmchen (5) 3. Schleichling (8), Schleichschnecke (5) 4. Maxi-Muschel (10), Prinzessinnen-Enzian (5) Upgrade-Kosten: 1. Schleichglöckchen (3) 2. Schleichglökchen (5), Schleichwürmchen (5) 3. Schleichling (8), Schleichschnecke (5) 4. Maxi-Muschel (10), Prinzessinnen-Enzian (5) Upgrade-Kosten: 1. Schleichglöckchen (3) 2. Schleichglökchen (5), Schleichwürmchen (5) 3. Schleichling (8), Schleichschnecke (5) 4. Maxi-Muschel (10), Prinzessinnen-Enzian (5)

Wildnis-Rüstung (Die Breath of the Wild Rüstung!)

Set-Bonus: Master-Schwert-Strahlen: Die Strahlenattacke von eurem Master-Schwert erhält einen höheren Schaden. Um das Master-Schwert noch weiter zu verbessern, solltet ihr schon einmal anfangen, die Drachen, die euch in der Welt begegnen, zu bekämpfen – ihr braucht ihre Materialen! Wo ihr das gute Schwert findet, erfahrt ihr von uns hier.

Wildnismütze Wildnisgewand Wildnishose Fundort: Zunächst müsst ihr alle 120 Schreine absolvieren-easy! Beim letzten Schrein erhaltet ihr dann die Nebenquest: Ein Geschenk der Priester. Ihr müsst dann zu einem markierten Ort und erhaltet dort 3 Kisten, in denen die Rüstung steckt. Fundort: Zunächst müsst ihr alle 120 Schreine absolvieren-easy! Beim letzten Schrein erhaltet ihr dann die Nebenquest: Ein Geschenk der Priester. Ihr müsst dann zu einem markierten Ort und erhaltet dort 3 Kisten, in denen die Rüstung steckt. Fundort: Zunächst müsst ihr alle 120 Schreine absolvieren-easy! Beim letzten Schrein erhaltet ihr dann die Nebenquest: Ein Geschenk der Priester. Ihr müsst dann zu einem markierten Ort und erhaltet dort 3 Kisten, in denen die Rüstung steckt. Kosten: 125 Rubine Kosten: 125 Rubine Kosten: 125 Rubine Zusatzeffekt: – Zusatzeffekt: – Zusatzeffekt: – Upgrade-Kosten: 1. Eichel (10), Naydra-Schuppe (2) 2. Ausdauerhonig (5), Farodra-Klaue (2) 3. Ausdauerkäfig (5), Farodra-Zahn (2) 4. Sternensplitter (1), Farodra-Hornsplitter (2) Upgrade-Kosten: 1. Eichel (10), Naydra-Schuppe (2) 2. Ausdauerhonig (5), Farodra-Klaue (2) 3. Ausdauerkäfig (5), Farodra-Zahn (2) 4. Sternensplitter (1), Farodra-Hornsplitter (2) Upgrade-Kosten: 1. Eichel (10), Naydra-Schuppe (2) 2. Ausdauerhonig (5), Farodra-Klaue (2) 3. Ausdauerkäfig (5), Farodra-Zahn (2) 4. Sternensplitter (1), Farodra-Hornsplitter (2)

Wüsten-Rüstung

Set-Bonus: Elektroschutz: Ihr werdet von Elektrizität nicht verletzt. Und ihr bekommt einen schicken Zopf!

Wüsten-Stirnschutz Wüsten-Schulterschutz Wüsten-Beinschutz Fundort: Kaufen im Geruda-geheim-Club oder im Laden von Paudas in Taburasa Fundort: Kaufen im Geruda-geheim-Club oder im Laden von Paudas in Taburasa Fundort: Kaufen im Geruda-geheim-Club oder im Laden von Paudas in Taburasa Kosten: 115 Rubine/Kaufen 450 Kosten: 325 Rubine/Kaufen 1300 Kosten: 165 Rubine/ Kaufen 650 Zusatzeffekt: Hitzeschutz, ihr erleidet keinen Schaden mehr bei hohen Temperaturen Zusatzeffekt: Hitzeschutz, ihr erleidet keinen Schaden mehr bei hohen Temperaturen Zusatzeffekt: Hitzeschutz, ihr erleidet keinen Schaden mehr bei hohen Temperaturen Upgrade-Kosten: 1. Weißes Schleim-Gelee (3) 2. Weißes Schleim-Gelee (5), Eis-Flederbeißerflügel (3) 3. Eis-Flederbeißerflügel (8), Echsalfos-Schwanz blau (3) 4. Echsalfos-Schwanz blau (10), Saphir (5) Upgrade-Kosten: 1. Weißes Schleim-Gelee (3) 2. Weißes Schleim-Gelee (5), Eis-Flederbeißerflügel (3) 3. Eis-Flederbeißerflügel (8), Echsalfos-Schwanz blau (3) 4. Echsalfos-Schwanz blau (10), Saphir (5) Upgrade-Kosten: 1. Weißes Schleim-Gelee (3) 2. Weißes Schleim-Gelee (5), Eis-Flederbeißerflügel (3) 3. Eis-Flederbeißerflügel (8), Echsalfos-Schwanz blau (3) 4. Echsalfos-Schwanz blau (10), Saphir (5)

Zora-Rüstung

Set-Bonus: Schwimmausdauer: Ihr verbraucht beim schnellen Schwimmen weniger Ausdauer

Zora-Helm Zora-Rüstung Zora-Beinschutz Fundort: In einer Kiste auf dem Boden des Toto-Sees Fundort: Hauptquest Hauptziel: Wassertitan Vah Ruta, Dorf der Zora, sprecht mit Dorephan Fundort: Sidequest: Suche nach dem Leunen, Bäder unter dem Thronsaal der Zora, sprecht mit Amol Kosten: – Kosten: – Kosten: – Zusatzeffekt: Swimmtempo: Ihr seid fixer im Wasser unterwegs und Drehattacke: Beim Schwimmen könnt ihr eine Drehattacke ausführen Zusatzeffekt: Swimmtempo: Ihr seid fixer im Wasser unterwegs und ihr könnt mit der Rüstung Wasserfälle hochschwimmen Zusatzeffekt: Swimmtempo: Ihr seid fixer im Wasser unterwegs Upgrade-Kosten: 1. Echsalfos-Horn (3) 2. Echsalfos-Sporn (5) Hyrulebarsch (5) 3. Echsalfos-Schwanz (5), Maxi-Barsch (5) 4. Echsalfos-Schwanz (10), Opal (15) Upgrade-Kosten: 1. Echsalfos-Horn (3) 2. Echsalfos-Sporn (5) Hyrulebarsch (5) 3. Echsalfos-Schwanz (5), Maxi-Barsch (5) 4. Echsalfos-Schwanz (10), Opal (15) Upgrade-Kosten: 1. Echsalfos-Horn (3) 2. Echsalfos-Sporn (5) Hyrulebarsch (5) 3. Echsalfos-Schwanz (5), Maxi-Barsch (5) 4. Echsalfos-Schwanz (10), Opal (15)

Amiibo- Rüstungssets

In Breath of the Wild gibt es noch eine Reihe von Rüstungssets, die ihr nur durch Amiibos freischalten könnt. Diese könnt ihr dann im Spiel noch weiter verbessern. Amiibos geben euch außerdem meist noch Materialien und sogar Epona! Allerdings haben die Rüstungen der Amiibos keine Zusatzeffekte und sie haben alle denselben Set-Bonus. Auch die Verkaufskosten sind für alle gleich 125 Rubine.

Schatten-Rüstung (Link-Amiibo aus „Super Smash Bros.“-Serie)

Set-Bonus: Master-Schwert-Strahlen: Die Strahlenattacke von eurem Master-Schwert erhält einen höheren Schaden.

Schattenmütze Schattengewand Schattenhose Upgrade-Kosten: 1. Topas (1), Sternensplitter (1) 2. Topas (3), Sternensplitter (2) 3. Topas (5), Sternensplitter (3) 4. Topas (10), Sternensplitter (4) Upgrade-Kosten: 1. Topas (1), Sternensplitter (1) 2. Topas (3), Sternensplitter (2) 3. Topas (5), Sternensplitter (3) 4. Topas (10), Sternensplitter (4) Upgrade-Kosten: 1. Topas (1), Sternensplitter (1) 2. Topas (3), Sternensplitter (2) 3. Topas (5), Sternensplitter (3) 4. Topas (10), Sternensplitter (4)

Ursprungs-Rüstung (8-Bit-Link Amiibo)

Set-Bonus: Master-Schwert-Strahlen: Die Strahlenattacke von eurem Master-Schwert erhält einen höheren Schaden.

Ursprungsmütze Ursprungsgewand Ursprungshose Upgrade-Kosten: 1. Rhodonit (1), Sternensplitter (1) 2. Rhodonit (3), Sternensplitter (2) 3. Rhodonit (5), Sternensplitter (3) 4. Rhodonit (10), Sternensplitter (4) Upgrade-Kosten: 1. Rhodonit (1), Sternensplitter (1) 2. Rhodonit (3), Sternensplitter (2) 3. Rhodonit (5), Sternensplitter (3) 4. Rhodonit (10), Sternensplitter (4) Upgrade-Kosten: 1. Rhodonit (1), Sternensplitter (1) 2. Rhodonit (3), Sternensplitter (2) 3. Rhodonit (5), Sternensplitter (3) 4. Rhodonit (10), Sternensplitter (4)

Wind-Rüstung (Toon-Link Amiibo)

Set-Bonus: Master-Schwert-Strahlen: Die Strahlenattacke von eurem Master-Schwert erhält einen höheren Schaden.

Windmütze Windgewand Windhose Upgrade-Kosten: 1. Opal (3), Sternensplitter (1) 2. Opal (5), Sternensplitter (2) 3. Opal (10). Sternensplitter (3) 4. Opal (20), Sternensplitter (4) Upgrade-Kosten: 1. Opal (3), Sternensplitter (1) 2. Opal (5), Sternensplitter (2) 3. Opal (10). Sternensplitter (3) 4. Opal (20), Sternensplitter (4) Upgrade-Kosten: 1. Opal (3), Sternensplitter (1) 2. Opal (5), Sternensplitter (2) 3. Opal (10). Sternensplitter (3) 4. Opal (20), Sternensplitter (4)

Zeit-Rüstung („Ocarina of Time“-Link Amiibo)

Set-Bonus: Master-Schwert-Strahlen: Die Strahlenattacke von eurem Master-Schwert erhält einen höheren Schaden.

Zeitmütze Zeitgewand Zeithose Upgrade-Kosten: 1. Bernstein (3), Sternensplitter (1) 2. Bernstein (5), Sternensplitter (2) 3. Bernstein (15), Sternensplitter (3) 4. Bernstein (30), Sternensplitter (4) Upgrade-Kosten: 1. Bernstein (3), Sternensplitter (1) 2. Bernstein (5), Sternensplitter (2) 3. Bernstein (15), Sternensplitter (3) 4. Bernstein (30), Sternensplitter (4) Upgrade-Kosten: 1. Bernstein (3), Sternensplitter (1) 2. Bernstein (5), Sternensplitter (2) 3. Bernstein (15), Sternensplitter (3) 4. Bernstein (30), Sternensplitter (4)

Einzelne Rüstungsteile

Die Spielwelt ist nicht nur mit den Rüstungssets ausgestattet, sondern bietet euch außerdem noch so einiges einzelnen Rüstungsteilen, die ihr ergattern könnt. Die Suche geht also weiter!

Donnerhelm

Fundort: Sidequest: Der Schatz der Gerudo Kosten: – Zusatzeffekt: Immunität gegen Blitzschaden Upgrade-Kosten: –

Wie finde ich den Donnerhelm?

Ihr findet den Helm im Thronsaal von Riju in Gerudo-Stadt. Um diesen zu erhalten müsst ihr 4 Quests abschließen: „Die Umweltsünder“, „Die Suche nach Baretta“, „Das Moldora-Herz“ und „Edle Steine“. Wenn ihr das gemacht habt, müsst ihr mit Riju reden, dann ist der Helm eurer!

Topas-Ohrringe

Fundort: Kaufen im Edelsteinladen in Gerudo-Stadt Kosten: 100 Rubine/ Kaufen 500 Zusatzeffekt: Elektroschutz: Keinen Schaden bei Elektrizität Upgrade-Kosten: 1. Topas (2), Feuerstein (3) 2. Topas (4), Feuerstein (3) 3. Topas (6), Sternensplitter (1) 4. Topas (10), Sternensplitter (1)

Wie schalte ich den Edelsteinladen in Gerudo-Stadt frei?

Sprecht auf dem Markt in Gerudo die Dame Aisha an, sie bittet euch ihr Materialien zu besorgen, damit sie Schmuck herstellen kann. Sie verlangt 10 Feuersteine. Die Nebenquest trägt den Titel: Edle Steine. Die Feuersteine könnt ihr schnell in Eldin in der Gegend um Goronia finden. Sobald ihr die Feuersteine bei Aisha abgeliefert habt, könnt ihr zwischen drei Edelstein-Stirnbändern als Geschenk wählen. Rhodonit gibt euch einen Kälteschutz, Saphir gibt euch Schutz gegen Hitze und der Topas schützt vor Elektrizität.

Opal-Ohrringe

Fundort: Kaufen im Edelsteinladen in Gerudo-Stadt Kosten: 40 Rubine/ Kaufen 200 Zusatzeffekt: Schwimmtempo, Ihr seid schneller beim Plantschen unterwegs Upgrade-Kosten: 1. Opal (5), Feuerstein (3) 2. Opal (8), Feuerstein (3) 3. Opal (16), Feuerstein (3) 4. Opal (20), Feuerstein (3)

Bernstein-Ohrringe

Fundort: Kaufen im Edelsteinladen in Gerudo-Stadt Kosten: 25 Rubine/ Kaufen 100 Zusatzeffekt: Hitzeschutz: Ihr bekommt bei hohen Temperaturen keinen Schaden Upgrade-Kosten: 1. Bernstein (5), Feuerstein (3) 2. Bernstein (10), Feuerstein (3) 3. Bernstein (20), Feuerstein (3) 4. Bernstein (30), Feuerstein (3)

Diamant-Stirnband

Fundort: Kaufen im Edelsteinladen in Gerudo-Stadt oder als Schatz unter dem Toh-Karo-Schrein Kosten: 375 Rubine/ Kaufen 1500 Zusatzeffekt: Antik-Abwehr: Der Schaden von Wächtern wird verringert Upgrade-Kosten: 1. Diamant (2), Feuerstein (3) 2. Diamant (4), Feuerstein (3) 3. Diamant (6), Sternensplitter (1) 4. Diamant (10), Sternensplitter (1)

Rhodonit-Stirnband

Fundort: Kaufen im Edelsteinladen in Gerudo-Stadt Kosten: 125 Rubine/ Kaufen 500 Zusatzeffekt: Kälteschutz: Keinen Schaden mehr durch Kälte Upgrade-Kosten: 1. Rhodonit (2), Feuerstein (3) 2. Rhodonit (4), Feuerstein (3) 3. Rhodonit (6), Sternensplitter (1) 4. Rhodonit (10), Sternensplitter (1)

Saphir-Strinband

Fundort: Kaufen im Edelsteinladen in Gerudo-Stadt Kosten: 150 Rubine/ Kaufen 800 Zusatzeffekt: Hitzeschutz: Keinen Schaden durch hohe Temperaturen mehr Upgrade-Kosten: 1. Saphir (2), Feuerstein (3) 2. Saphir (4), Feuerstein (3) 3. Saphir (6), Sternensplitter (1) 4. Saphir (10), Sternensplitter (1)

Shiek-Maske

Fundort: Shiek Amiibo der “Super Smash Bros.”-Serie Kosten: 125 Rubine Zusatzeffekt: Schleichen: Höhere Heimlichkeit Upgrade-Kosten: 1. Saphir (2), Feuerstein (3) 2. Saphir (4), Feuerstein (3) 3. Saphir (6), Sternensplitter (1) 4. Saphir (10), Sternensplitter (1)

Bokblin-Maske

Fundort: Kaufen in Kiltons Monsterladen Kosten: 9 Rubine/ 99 Monni Zusatzeffekt: Ihr werdet von Bokblins nicht als Gegner angesehen Upgrade-Kosten: –

Moblin-Maske

Fundort: Kaufen in Kiltons Monsterladen Kosten: 19 Rubine/ 199 Monni Zusatzeffekt: Ihr werdet von Moblins nicht als Gegner angesehen Upgrade-Kosten: –

Echsalfos-Maske

Fundort: Kaufen in Kiltons Monsterladen Kosten: 29 Rubine/ 299 Monni Zusatzeffekt: Ihr werdet von Echsalfos nicht als Gegner angesehen Upgrade-Kosten: –

Leunen-Maske

Fundort: Kaufen in Kiltons Monsterladen Kosten: 39 Rubine/ 999 Monni Zusatzeffekt: Ihr werdet für eine gewissen Zeit von Leunen nicht als Gegner angesehen Upgrade-Kosten: –

Altes Hemd

Fundort: Zu Beginn in einer Kiste im Schrein des Lebens Kosten: 15 Rubine Zusatzeffekte:- Upgrade-Kosten:-

Winterwams

Fundort: Geschenk des alten Mannes im Laden in Hateno oder im Prolog Kosten: 20 Rubine Zusatzeffekt: Kälteschutz: Keinen Schaden mehr durch Kälte Upgrade-Kosten:-

Was muss ich dem alten Mann geben, um das Wams zu bekommen?

Hyrulebarsch, Wild und Chili.

Reckengewand

Fundort: Hauptquest: Erinnerungsfotos Kosten: – Zusatzeffekt: Lebenspunkte der Gegner werden euch angezeigt Upgrade-Kosten: 1. Prinzessinnen-Enzian (3) 2. Prinzessinnen-Enzian (3), Farodra-Hornsplitter (2) 3. Prinzessinnen-Enzian (3), Farodra-Hornsplitter (2) 4. Prinzessinnen-Enzian (3), Farodra-Hornsplitter (2)

Wie schließe ich die Hauptquest „Erinnerungsfotos“ ab?

Zunächst müsst ihr Impa in Kakariko aufsuchen und in der Hauptquest: Zeldas Vermächtnis die Kamera für den Shiekah-Stein freischalten. Kehrt danach zu Impa zurück und ihr erhaltet die Hauptquest: Erinnerungsfotos. Ihr müsst nun 13 Erinnerungsfundorte ausfindig machen. Sobald ihr das erste Erinnerungsfoto gefunden habt, bekommt ihr von Impa das gewünschte Reckengewand.

Alte Hose

Fundort: Zu Beginn in einer Kiste im Schrein des Lebens Kosten: 15 Rubine Zusatzeffekte:- Upgrade-Kosten:-

Sandstiefel

Fundort: Nebenquest: Die achte Kriegerin Kosten: 200 Rubine Zusatzeffekt: Sandtempo: Im Sand könnt ihr nun im normalen Tempo langstiefeln Upgrade-Kosten: 1. Moldora-Flosse (5), Spurtechse (10) 2. Moldora-Flosse (10), Spurtkarotte (10) 3. Moldora-Herz (3), Spurtling (15) 4. Moldora-Herz (5), Spurtveilchen (15)

Wie schließe ich die Nebenquest „Die achte Kriegerin“ ab?

Vor Gerudo-Stadt stoßt ihr auf den kichernden Tuska, welcher immer um die Stadt läuft. Tragt die Damen-Rüstung, wenn ihr mit ihm redet! Er ist im Besitz der Sandstiefel und ist bereit euch diese zu geben, wenn ihr ihm ein Foto der 8. Gerudo-Kriegerin gebt. Als Leihgabe um die Kriegerin zu finden, bekommt ihr Tuskas Schneestiefel. Ihr müsst nun auf die Gerudo-Hochebene. Packt ordentlich warmhaltendes Essen ein-es wird kalt auf dem Weg! Angekommen könnt ihr im Zoom auf der Karte den Gerudo-Gipfel erkennen und nordwestliche von diesem steht die Statue der Kriegerin. Passt auf, dass ihr den gesamten Oberkörper auf das Bild bekommt. Damit geht ihr dann zurück zu Tuska.

Schneestiefel

Fundort: Nebenquest: Das vergessene Schwert Kosten: 200 Rubine Zusatzeffekt: Schneetempo: Auch im Schnee könnt ihr in normaler Geschwindigkeit gehen Upgrade-Kosten: 1. Oktorok-Tentakel (5), Spurtechse (10) 2. Oktorok-Ballon (5), Spurtkarotte (10) 3. Oktorok-Auge (5), Spurtling (15) 4. Spurtveilchen (15), Naydra-Schuppe (2)

Wie schließe ich die Nebenquest „Das vergessene Schwert“ ab?

Hierfür müsst ihr Tuska erneut in Damen-Rüstung ansprechen, er sitzt nun neben dem Eingang von Gerudo-Stadt. Der Statue der Kriegerin fehlt ein Schwert und dieses sollt ihr nun finden und ablichten. Ihr müsst also zurück auf die Gerudo-Hochebene. Ihr müsst ganz auf den Gerudo-Gipfel. Oben lauert zwar ein Leune, aber ihr könnt euch vorbeischleichen und das Schwert fotografieren und zu Tuska zurückkehren.

Nintendo-Switch T-Shirt

Dieses bekommt ihr, wenn ihr den Season Pass habt. In einer der Kisten auf dem Plateau wird euch dann das T-Shirt gegeben. Es sieht schick aus, hat aber keine Stats oder dergleichen. Einfach nur zum Haben gedacht.

Wir hoffen euch mit diesem Guide geholfen zu haben und euch zu Besitzern von schicken und praktischen Rüstungen gemacht zu haben! Wenn ihr noch Ergänzungen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare!