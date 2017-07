Zelda: Breath of the Wild – Ballade der Recken DLC mit Zelda im Zentrum

Kurz nach dem Start des ersten DLC für The Legend of Zelda: Breath of the Wild sorgt Nintendo bereits für die nächsten Schlagzeilen. In einem kurzen Clip zur ersten Story-Erweiterung Ballade der Recken spielt die gute alte Prinzessin Zelda endlich wieder eine prominente Rolle. Dennoch werdet ihr die kommenden Abenteuer des DLC wieder mit Link bestreiten.

Zelda im Heldenwahn

Mr Aonuma confirmed you’ll still play as Link in The Champions‘ Ballad, but learn more about #Zelda along the way pic.twitter.com/DvRbvQuOeb — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) 7. Juli 2017

Die Informationen des Tweets beziehen sich auf den Game Director Eiji Aonuma, der die Zweifel der Community über spielbare Charaktere nun endgültig aus der Welt schafft. Obwohl die neuen Recken, besungen in der titelgebenden Ballade, im Fokus stehen , werden wir weiterhin unseren geliebten Link steuern können. Ferner wurde bereits angekündigt, dass wir bald deutlich mehr über die sträflich vernachlässigte Prinzessin Zelda erfahren werden.

Im 17-Sekünder können wir einen ersten Einblick in die Inhalte des zweiten DLC werfen. N achdem Die legendären Prüfungen seit dem 30. Juni eher Erweiterungen in puncto Gameplay liefert, soll die kommende Erweiterung voll und ganz in eine neue Geschichte eintauchen. Gamingbolt hat den Clip komplett auseinandergenommen und festgestellt, dass es sich beim Schrein im Video um ein bereits aktiviertes Heiligtum handelt. Somit haben wir es bei Ballade der Recken wohl doch mit einem Sequel statt einem Prequel zu tun, wie lange angenommen.

Interessant für alle Windwaker-Fans: Das blaue Hummer-Shirt aus dem Klassiker wird im neuen DLC endlich wieder einen Platz finden – Die Pyjama-Party kann also kommen.