Zelda – Breath of the Wild: Details zum ersten DLC veröffentlicht

Nintendo hat nun die ersten Details zu dem kommenden DLC für The Legend of Zelda – Breath of the Wild veröffentlicht. Dieses wird neben neuen Spielmodi und Features auch neue Rüstungen für unseren Helden bereithalten. Insgesamt soll es am Ende zwei Erweiterungen für das Rollenspiel-Adventure geben. Teil eins der neuen Inhalte soll im Laufe des Sommers dann erscheinen. Einen konkreten Termin gibt es bis jetzt noch nicht.

Es wird schwerer oder auch leichter

Für alle, die das normale Spiel zu einfach und leicht empfanden, wird es mit der Erweiterung einen Hard Mode geben. Dabei regenerieren eure Gegner recht schnell ihre Gesundheit und sind alle von vornerein ein Level höher. So wird beispielsweise aus einem roten Bokoblin im normalem Modus ein blauer Bokoblin im Hard Mode. Zudem gibt es eine neue Herausforderung namens Trial of the Sword. Hierbei startet ihr eine Prüfung ohne Waffen und Ausrüstung und müsst euch durch 45 Räume mit immer stärker werdenden Gegnern kämpfen.

Ein weiteres Feature ist der so genannte Hero’s Path Mode. Mit diesem könnt ihr die letzten 200 Spielstunden während eures Abenteuers auf der Karte nachverfolgen. So lässt sich für euch leichter nachvollziehen, wo ihr in Hyrule vielleicht noch nicht wart und wo ihr noch etwas entdecken könntet.

Zusätzlich gibt es eine kleine Reisehilfe mit dem Travel Medallion. Durch dieses Artefakt habt ihr die Möglichkeit, ein Gebiet im Spiel zu markieren, um dorthin die Schnellreise durchführen zu können. Aber es kann gleichzeitig immer nur ein Punkt registriert sein.

Und wie angekündigt, gibt es auch neue Rüstungsset für Link. Diese sind alle kleine Erinnerungen an vergangene Spiele aus der Zelda-Reihe. So könnt ihr in neuen Schatzkisten überall in Hyrule ein Tingle-Outfit finden, eine Midna-Maske, Majora’s Mask und eine Phantom Armor. Und obendrein gibt es noch eine Krog-Maske zu finden, die sich beim Tragen immer bemerkbar macht, wenn ein Krog-Samen in der Nähe versteckt ist.