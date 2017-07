Zelda – Breath of the Wild Guide: DLC-Rüstungen, Krog-Maske und mehr

Die erste Erweiterung „Die legendären Prüfungen“ für The Legend of Zelda: Breath of the Wild brachte so einiges an neuen Inhalten mit. Vor allem die neuen Rüstungen und Masken bieten neuen Anreiz, wieder auf die Suche zu gehen. Damit ihr aber nicht all zu lange umher irrt, haben wir für euch die Tipps, wo ihr die ganzen Rüstungen findet.

Krog-Maske

Mit der Krog-Maske wird euch die Suche nach den Krog-Samen vereinfacht. Wenn ihr die Maske tragt, klappert sie, wenn ihr in der Nähe eines Krog seid. Die Maske findet ihr in den verlorenen Wäldern. Startet bei den zwei Lichtern und einer Fackel, die ihr aufnehmen und anzünden dürft. Der Wind bläst die Glut in eine Richtung, die euch verrät, wo ihr lang müsst. Wenig später trefft ihr auf Bäume mit offenen Mündern. In einem ist eine Truhe mit der Aufschrift „EX“ verborgen. Holt sie mit dem Magnet-Tool heraus und ihr erhaltet die Krog-Maske.

Majoras Maske

Mit der Maske aus dem gleichnamigen Ableger von The Legend of Zelda greifen euch einige Gegner nicht mehr an, wenn ihr sie tragt. Ihr findet die Maske bei der Komolo-Garnisionsruine. Diese ist nordöstlich des Mah-Ouno-Schreins, welcher wiederum im nordöstlichen Teil des Plateau ist. Am Rand der Straße liegt die Truhe mit der Majoras Maske begraben, was mit eurem Magnet-Tool aber kein Problem darstellt.

Midnas Helm

Der Helm schützt euch vor Schaden, den ihr von Wächtern erhaltet. Die Truhe mit dem Helm müsst ihr beim Tempel des Weisen westlich des Riesenwaldes aus dem Wasser fischen. Dazu hilft euch abermals das Magnet-Tool, um die Truhe dort nördlich des Daphnos Berges zu ergattern.

Tingles Rüstung

Die Rüstung des komischen Kerlchens besteht aus drei Teilen, die ihr alle an verschiedenen Orten findet. Habt ihr sie alle zusammen und legt das komplette Set an, bewegt ihr euch nachts schneller.

Tingles Kapuze

Die Kopfbedeckung findet ihr nördlich des Komolo-Sees am Alten Umschlagsplatz in einer Truhe, die ihr wieder einmal mit dem Magnet-Tool aus dem Boden ziehen müsst.

Tingles Shirt

Die Truhe mit dem Shirt findet ihr auf der östlichen Seite der Hauptstraße bei den Gefängnisruinen, die sich westlich von Schloss Hyrule befindet. Dort ist erneut eine Truhe im Boden, die ihr mit dem Magnet-Tool herausziehen müsst.

Tingles Stumpfhose

Die etwas unorthodoxe Beinbekeidung findet ihr in einer Truhe, die unter einem toten Wächter begraben ist. Dazu müsst ihr südlich von Schloss Hyrule in die Möwendorf-Ruinen reisen. Benutzt euer Magnet-Tool, um die Kiste zu bergen.

Rüstung des Phantom Wächters

Die Phantom-Wächter stammen aus den eher comicartigen Spielen The Wind Waker, Phantom Hourglass und Spirit Tracks. Nun könnt ihr deren Rüstung in Breath of the Wild tragen und erhaltet mit dem kompletten Set einen Bonus auf euren Angriff.

Phantom-Helm

Der Helm befindet sich in der Arena-Ruine westlich des Komolo-Sees. Vom Eingang aus müsst ihr einfach nur rechts an der Wand entlang. Aber Vorsicht: In der Arena wartet ein Leune Zentaur auf euch. Wenn ihr aber leise seid, solltet ihr euch auch vorbeischleichen können. Die Art und Weise ist also euch überlasen.

Phantom-Rüstung

Südlich von Schloss Hyrule findet ihr im Wasser beim Alten Festplatz in der Mitte des Rondells die Kiste mit der Rüstung. Euer Magnet-Tool hilft euch beim Angeln des Schatzes. Aber Vorsicht vor den Wächtern in der Nähe.

Phantom-Beinschutz

Der Beinschutz befindet sich in der Garnisonsruine nördlich des Komolo-Sees. Am südöstlichen Ende der Ruine findet ihr eine Truhe vergraben, die ihr mit dem Magnet-Tool ganze einfach ausgraben könnt. Auch hier solltet ihr wieder auf den Wächter aufpassen.