Zelda -Breath of the Wild Guide: Jotwerde- Prüfung in der Wildnis

Herzlich willkommen auf der kleinen Insel „Jotwerde“, ein Eiland, welches ihr leicht übersehen könnt, aber auf keinen Fall übersehen solltet. Denn nur hier könnt ihr die „Prüfung in der Wildnis“ absolvieren und einen Haufen Rubine absahnen. Falls ihr euch schon die ganze Zeit fragt: Wie schaffe ich die „Prüfung in der Wildnis“, seid ihr hier genau richtig. In diesem kleinen Guide versuchen wir euch einige nützliche Tipps zu geben, um die Prüfung möglichst frustfrei zu bestehen.

Der Weg nach Jotwerde

Der schnellste Weg nach Jotwerde ist wohl über den „Muo–Jiimu–Schrein“, der sich in südlicher Richtung vom „Hateno–Institut“ auf einer Klippe befindet. Wer mag, kann den Schrein schon mal betreten oder beenden, um ihn auf der Karte zu markieren. Stürzt euch mit eurem Parasegler von der Klippe runter und direkt vor euch müsste sich eine kleine Insel mit einem Schrein auftun, dem „Chasu–Keta–Schrein“, um genauer zu sein. Auch diesen könnt ihr entweder beenden oder einfach nur kurz reinschauen. Danach müsst ihr nur noch ein kleines Stück Weg hinter euch bringen. Auf der Insel werdet ihr neben dem Schrein auch ein Krok–Blatt und ein Floß finden. Nutzt beides, um auf die große Insel in der Ferne zu kommen. Herzlich willkommen auf Jotwerde!

Möge die „Prüfung in der Wildnis“ beginnen

Eines vorab: Die Prüfung ist nicht sonderlich schwer, im Vergleich zu anderen Prüfungen eher zeitintensiv und anstrengend. Habt ihr erst einmal Fuß auf die Insel gesetzt, geht die Prüfung umgehend los. Sämtliches Equipment, bis auf einige Ausnahmen, wird abgelegt, d.h. Waffen, Rüstungen und Lebensmittel. Euer Ziel wird es sein, drei „Juwelen“ in jeweils drei Sockeln zu platzieren. Klingt leichter als gesagt, denn auf der Insel lauern alle Arten von Gegnern, die jetzt wesentlich schwerer zu besiegen sind, weil euch einfach eine Rüstung oder gute Waffen fehlen.

Vorbereitung ist alles

Seid ihr erstmal auf der Insel angekommen, begebt euch sofort in das kleine Waldstück vor euch. Dort findet ihr allerlei Lebensmittel wie Schwertbananen, Eicheln, Pilze usw. Da ihr komplett unbewaffnet seid, sammelt darüber hinaus alle Äste auf, um die ersten Gegner mit ihnen zu erledigen. Ihr könnt euch auch im Wald eine Axt schnappen. Diese liegt in der Mitte eines kleinen Sumpfes. Zusätzlich könnte es auch nicht schaden, die Hänge oder naheliegenden Riffe der Insel genau abzusuchen, denn dort lassen sich Truhen mit Pfeilen oder Bögen finden.

Habt ihr genug Vorräte und Waffen gesammelt, geht wieder zurück ans Ufer. Dort sollte sich eine kleine Gegnergruppe aufhalten. Wenn es Nacht ist, habt ihr die Möglichkeit, die Gegner schnell und lautlos mit einem Schleichangriff zu besiegen. Sind die Gegner erstmal beseitigt, gibt es dort zwei wichtige Dinge: Eine Truhe mit einem Schwert drinnen und das Lagerfeuer. Schmeißt jetzt alles, was ihr an Lebensmitteln gefunden habt, ins Feuer. Dadurch werden sie geröstet und ihre heilende Wirkung nimmt zu.

Das erste Juwel holen

Wenn ihr der Meinung seid, genug Essen zubereitet zu haben, könnt ihr euch auf das erste „Gegnercamp“ stürzen. Dafür müsst ihr durch das kleine Waldstück von zuvor gehen, bis ihr das „Baumhaus“ der Gegner seht. Alle drei Widersacher sind mit Pfeil und Bogen bewaffnet, also wäre es unklug, Hals über Kopf voranzustürmen. Versucht zuallererst den, der alleine auf einer kleinen Plattform am Rand steht, zu erledigen. Entweder ihr fliegt vom Wald aus mit dem Parasegler zu ihm oder ihr benutzt die Axt, um den Baum, auf dem die Plattform platziert wurde, zu fällen. Habt ihr den ersten Fiesling besiegt, kommen prompt die anderen zwei heruntergerannt. Ihr könntet euch jetzt den Bogen des bereits besiegten Gegners schnappen und auf Distanz gehen oder ihr rennt schnell zum Feuer, welches direkt beim Baumhaus ist, entzündet einen Ast und macht die beiden im Nahkampf platt. Wenn alle Gegner besiegt sind, erwartet euch auf dem Baumhaus eine süße Belohnung. Öffnet die Truhe und ihr erhaltet einen Soldaten Bogen. Den bewahrt ihr auch besser bis zum Finale auf. Neben dem coolen Bogen erhaltet ihr auch das erste „Juwel“. Nehmt das Juwel zurück mit ans Ufer, von dem ihr ursprünglich gekommen seid. Dort werdet ihr im Wasser ein Sockel sehen, den ihr mithilfe der Shiekah-Tafel erreichen könnt.

Das Zweite Juwel holen

Um an das Zweite Juwel zu kommen, müsst ihr die Felswand beim Baumhaus hochklettern. Ihr befindet euch jetzt auf dem „Cocolit-Plateau“. Schnell werdet ihr feststellen, dass dort jede Menge Schützen Wache halten. Am besten überfallt ihr das Camp bei Nacht, da alle bis auf die Schützen schlafen. Wenn ihr es schafft, einen Schützen mit einem Schuss, also einen Kopfschuss zu besiegen, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass er fünf Pfeile fallen lässt. Versucht also so viele Pfeile wie möglich abzustauben. Ihr werdet sie brauchen. Jetzt zu den schlafenden Gegnern: Alle bis auf den großen Bokblin lassen sich mit einer Schleichattacke sofort töten. Habt ihr erstmal alle kleineren Gegner besiegt, müsst ihr euch dem übergroßen Widersacher stellen. Wenn ihr jedoch Glück habt, greift er nicht zu einer Waffe, wodurch der Kampf erheblich leichter wird. So oder so müsst ihr ihn platt machen, denn hinter dem Riesen warten sowohl das Juwel als auch der verlockende Sockel. Bevor ihr euch das Juwel schnappt, musst zweiterer jedoch erst einmal freigemacht werden. Benutzt die Stasis-Funktion des Shiekah-Steins, um die Platte vom Sockel zu hauen. Jetzt könnt ihr das Juwel einsetzen. Vergesst aber auch hier nicht alle Truhen zu öffnen.

Auf zum letzten Juwel

Gegenüber von dem „Cocolit-Plateau“ auf dem ihr euch jetzt befindet, müsste ein weiteres Plateau sein. Benutzt euren Parasegler, um dort hinzukommen. Auch hier warten eine Menge Gegner auf euch, die ihr aber diesmal sehr schnell erledigen könnt. Ihr könnt entweder die Gelben Schleim-Monster zu euren Vorteil nutzten, um die anderen Gegner zu schocken oder ihr lockt alle Gegner zu den explosiven Fässern, um sie dann mit einer brennenden Waffe in die Luft zu jagen. Habt ihr alle Gegner besiegt, geht zum Lagerfeuer, entzündet eine Waffe und macht dann ein Feuer bei dem Topf, der herumsteht. Jetzt kann richtig gekocht werden und das solltet ihr auch lieber tun, bevor ihr den Boss auf der Insel angeht. Am Strand findet ihr Rüst- und Schwertkrabben, gekocht steigern sie die Verteidigung und den Angriff, also ab damit in Topf. Falls ihr noch Schwertbananen übrig haben solltet, werft auch die in den Topf, denn so erhaltet ihr nicht nur eine kleine Heilung, sondern auch ein Angriffsschub.

David gegen Goliath

Euch ist bestimmt nicht der schlafende Koloss entgangen, oder? Habt ihr seinen Halsschmuck gesehen? Den brauchen wir, denn es ist die letzte wervolle Perle. Solange er noch schläft, habt ihr die Chance, Felsen auf ihn zu rollen. Sobald er aber getroffen wurde, geht der Kampf mit dem Hinox los. Jetzt kommen die Pfeile zum Einsatz. Schießt auf sein übergroßes Auge, denn wurde er in diesem getroffen, setzt er sich kurz hin. Genug Zeit, das Schwert oder die Axt rauszuholen, um noch mehr Schaden zu machen. Wiederholt dies einige Male. Ab ca. der Hälfte seiner Energieanzeige beginnt er damit, sein Auge zu verdecken. Ihr müsst jetzt also genau den richtigen Zeitpunkt erwischen, um auf sein Auge zu schießen.

Falls euch die Pfeile ausgehen sollten oder euer Bogen kaputt ist, hilft es nichts, ihr müsst in den Nahkampf gehen. Im Nahkampf müsst ihr nur auf seine „Sitzattacke“ achten. Seid also nicht zu gierig und geht nach zwei, drei Schlägen kurz zurück, um der Attacke auszuweichen. Wenn der Hinox nun endlich zu Boden gegangen ist, schnappt euch das Juwel und packt es in den Sockel, der bei der Kochstelle ist. Sobald der letzte Sockel eingesetzt wurde, wird über dem Cocolit-Plateau ein Schrein auftauchen. Herzlichen Glückwunsch, die „Prüfung in der Wildnis“ ist jetzt abgeschlossen. Euer Equipment bekommt ihr selbstverständlich wieder zurück.

Die Große Belohnung

Zur Belohnung erwartet euch im „Kugu- Chide- Schrein“ eine Truhe mit 300 Rubinen, ziemlich unspektakulär aber besser als nichts. Der Ruhm und die Gewissheit, die fordernde Prüfung endlich abgeschlossen zu habe, sind euch jedoch gewiss. Teleportiert ihr euch zum Schrein zurück, könnt ihr dort an einem Minispiel von einem Rito teilnehmen.

Hoffentlich konnte euch dieser Guide weiterhelfen.