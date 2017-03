Zelda – Breath of the Wild Guide: KletterrÃ¼stung

Wenn Breath of the Wild eines hat, ist es eine riesige Welt, mit vielen, sehr vielen Hindernissen, die man erklimmen muss oder kann. Deswegen wäre es doch ganz praktisch, wenn euch das Spiel etwas bieten würde, wodurch das Klettern angenehmer wäre, oder? Wie z.B. eine Rüstung eigens für’s Klettern. Nichts leichter als das! Dieser Guide verrät euch wie ihr an die besagte Kletterrüstung kommt. Mit ihr kann Link wesentlich schneller Berge erkraxeln und wenn sie weiter upgegradet wird, verliert man sogar noch weniger Ausdauern beim Klettern.

Ri–Dahi–Schrein und das Kletterkopftuch

Fangen wir dem Kletterkopftuch an. Die meisten, die zumindest ein wenig der Hauptstory gefolgt sind, haben es vielleicht schon selbst entdeckt. Der „Ri–Dahi-Schrein“ wo ihr das Kopftuch herbekommt, befindet sich in der Schlucht zwischen den Zwillingsbergen. Als Belohnung dafür, den Schrein gemeistert zu haben, bekommt ihr neben dem obligatorischen „Zeichen der Bewährung“ zusätzlich eine Truhe, in der sich das Kopftuch befindet.

Chasu–Keta–Schrein und die Kletterhandschuhe

Um an die Kletterhandschuhe zu kommen, begebt ihr euch am besten erstmal zum „Muo–Jiimu–Schrein“. Dieser liegt südlich von „Hateno“ auf einer Klippe. Segelt nun mit dem Parasegler die Klippe hinunter. Gegenüber von euch im Meer, kaum zu übersehen, ist eine kleine Insel, auf der sich der gesuchte „Chasu–Keta–Schrein“ befindet. Bei dem Schrein handelt es sich um eine Prüfung der Stärke. Diese werden immer schwieriger je mehr Prüfungen der gleichen Art von euch erledigt wurden. Wer also keine Lust auf einen anstrengenden Kampf hat, sollte diese Prüfung so früh wie möglich erledigen. Nachdem ihr den Kampf überstanden habt, werdet ihr mit einer Truhe belohnt, in der sich die Kletterhandschuhe befinden.

So nebenbei: Wollt ihr nach dieser Prüfung direkt die nächste fordernde Herausforderung angehen, könnt ihr mit dem Floß neben dem Schrein zur großen Insel hinter euch segeln. Dort erwartet euch die Prüfung in der Wildnis .

Tahno– A–Schrein und die Kletterstiefel

Dieser Schrein ist etwas tricky versteckt. Am besten ihr startet eure Suche von der Ranelle–Spitze aus und arbeitet euch Stück für Stück bergab. Besser wäre es auch, wenn ihr bereits Revalis Sturm besitzt, einen Skill, mit dem ihr euch vom Boden abstoßen und kurzfristig nach oben schleudern könnt. So könnt ihr euch besser aus der Luft einen Überblick verschaffen. Der Schrein befindet sich bergab, rechts vom Berg. Haltet bei größeren Flächen die Augen nach einer sprengbaren Wand offen. Sobald die Wand weg ist, müsstest ihr Zugang zu einer Höhle bekommen, in der sich der Tahno–A–Schrein befindet. Als Belohnung dafür den Schrein gefunden zu haben, bekommt ihr aus einer Truhe die Kletterstiefel.

Herzlichen Glückwunsch, ihr seid nun im Besitz einer Rüstung, die selbst Spider-Man neidisch werden lässt. Die drei Teile der Rüstung, Kopftuch, Handschuhe und Stiefel, ermöglichen es euch, auch den steilsten Berg in Angriff zu nehmen und erleichtern den Spielverlauf enorm. Viel Spaß beim Klettern!