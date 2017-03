Zelda – Breath of the Wild Guide: Link’s grüne Kleidung bekommen

Bei den ganzen nostalgischen Gefühlen, die beim Zocken von Breath of the Wild wieder hochkommen fragt man sich doch, wo Links klassisches grünes Gewand geblieben ist. Dieser Guide widmet sich allen Leuten, die sich diese Frage ebenfalls gestellt haben und nach einer Antwort suchen.

Der lange Weg

Für alle, die vorhaben Breath of the Wild hundertprozentig zu beenden, können sich sicher sein, dass sie das grüne Gewand früher oder später erhalten werden. Sobald ihr alle 120 Schreine absolviert habt, bekommt ihr die Rüstung. Viel Spaß dabei.

Die schnelle Alternative

Alle, die keine Lust auf 120 Schreine haben, können alternativ durch bestimmte Amibos an eine Rüstung kommen. Es handelt sich zwar hierbei nicht um die offizielle Rüstung von Breath of the Wild aber immerhin um eine Rüstung aus vorherigen Zelda–Teilen. Dafür musst man lediglich seine „Link Amiibos“ scannen. Jeder Link Amiibo bietet die Rüstung aus dem Spiel des Amibos. Für die Rüstung im Stil von „Skyward Sword“ werden die passenden Figuren noch erscheinen.

Wer mehr über die vielen Rüstungen bei Breath of the Wild wissen will, sollte mal einen kleinen Blick in diesen Guide werfen.