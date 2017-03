Zelda – Breath of the Wild Guide: Tipps für die Open-World

Breath of the Wild ist mit Abstand das komplexeste Spiel der Legend of Zelda Reihe. Inspiriert von anderen großen Abenteuern wie Skyrim, The Witcher oder Monster Hunter, ist es dadurch anders als seine Vorgänger. Da viele Zelda-Fans vielleicht es gar nicht gewohnt sind, mit einer offenen Welt konfrontiert zu sein, gibt es hier einige Tipps von uns dazu.

Auf Entdeckungsreise

Es ist wichtig, euer Inventar zu kennen und zu sortieren. Dinge, die ihr nicht mehr braucht und ihr nicht verkaufen könnt, sind entbehrlich. Schafft Platz für Neues. Wenn ihr mal etwas nicht aufheben könnt, sei es vom Boden oder aus einer Truhe, bleibt es so lange dort, bis ihr das Gebiet verlasst.

Am Lagerfeuer könnt ihr die Tageszeit verändern. Ihr könnt bis zum frühen Morgen, Mittags oder bis zur Nacht sitzen. Dies ist für manche Aufgaben wichtig oder wenn ihr bestimmte Pflanzen sucht.

Zerschlagt Krüge mit schweren Waffen um Items zu finden. Wenn ihr Bomben nehmt, fliegen die Gegenstände nur davon.

Wenn eure Stamina-Leiste leer wird, seid ihr entweder komplett erschöpft, fallt beim Klettern runter oder ertrinkt sogar. Sobald die Leiste sich von grün in rot färbt, habt ihr aber nochmal die Möglichkeit, einen letzten Spurt oder Sprung zu machen, um euch vielleicht noch an ein rettendes Ende oder Ufer zu bringen. Nutzt dies aus.

Ihr könnt wirklich auf alles klettern. Ob Berge, Bäume für Äpfel oder Häuser. Nur weil es steil ist, hält es euch nicht auf.

Aussichtstürme geben euch die Regionen auf der Karte frei. Sie sind relativ leicht zu erkennen und müssen nur erklommen werden. Sie können aber von vielen Monstern oder anderen Bergen umringt sein.

Werdet zum Sternekoch

Es ist wichtig, dass ihr in Zelda: Breath of the Wild lernt, mit dem Kochtopf umzugehen. Also Chefmütze auf und ran ans Lagerfeuer. Nur im Feuer röstet ihr lediglich ein paar Dinge, was schon mal ein guter Anfang ist. Der wahre Zauber aber passiert in einem hängendem Topf. Sollte das Feuer aus sein, müsst ihr es natürlich erst anzünden. In der Küche muss der Herd ja auch erst eingeschaltet werden.

Schmeißt alles essbare in den Topf und ihr kreiert irgendwas, was Link essen kann

Je mehr Zutaten ihr verwendet, umso nahrhafter ist euer Essen und regeneriert mehr Leben

Mischt herzhafte Zutaten wie Fleisch oder Fisch mit Kräutern und Gemüse

Kräuter und Gewürze geben euren Gerichten spezielle Effekte wie das Aufwärmen gegen Kälte zum Beispiel

Käfer und Kriechtiere sind gut für Tränke, aber nicht gut fürs Essen

Sammelt also so viel wie möglich von allem, was ihr findet, ein. Für manche Aufgaben ist es notwendig, euch vorher ein gescheites Mahl zu zubereiten. So wie ihr gelernt habt, das Haus nicht ohne Frühstück zu verlassen. Mama wäre stolz auf euch.

Prepare for Battle

Bei den Vorgängern von Breath of the Wild war es relativ simpel. Ihr bekommt ein Schwert und ein Schild direkt am Anfang und geht einfach los. Wenn es sein muss, kämpft ihr damit auch gegen Ganon. Wer braucht schon das Masterschwert? Nicht so bei dem neusten Spiel. Einmal nicht aufgepasst im Kampf und ihr steht mit leeren Händen da. Bevor ihr euch also direkt in die ersten Kämpfe und Schlachten stürzt, solltet ihr hier einiges beachten.