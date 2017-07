Zelda – Breath of the Wild: Modder basteln am lokalen Coop-Modus

Der lange, beschwerliche Weg für Link in The Legend of Zelda – Breath of the Wild ist meist ein einsamer. Auch wenn viele Charaktere im Spiel selbst euch helfen, so bestreitet ihr das Abenteuer stets alleine. Dies könnte sich in Zukunft ändern. Denn einige Bastler probieren sich an einem lokalen Coop-Modus.

Breath of the Wild zu zweit?

Modder haben uns immer wieder einige der schönsten Spieleerfahrungen aller Zeiten beschert. So entstand das heutige Counter Strike: Global Offensive aus einer anfänglichen Mod für Half Life damals. Gleiches gilt für Defense of the Ancients 2 (Dota 2), welches ursprünglich eine Karte bei Warcraft III war. Nun basteln gerade einige dieser kreativen Zauberer an einem Coop-Modus für The Legend of Zelda – Breath of the Wild. Allerdings nur auf dem CEMU, einem Wii U Emulator.

Dafür benutzen sie einen NPC, einen nicht spielbaren Charakter aus dem Spiel und geben ihm die gleichen Inputs und das Aussehen wie dem eigentlichen Hauptcharakter, so dass zwei identische, aber separat spielbare Helden entstehen. Das ganze Vorhaben wirkt also riesig und wird noch Monate in der Entwicklung sein. Denn es gilt noch viele Fragen zu klären. Wie reagiert die Spielwelt auf einen zweiten Helden? Können beide gleichzeitig in Schreine und Dungeons gehen? All das wird sich erst im Laufe der Zeit klären. Nichtsdestotrotz sind wir sehr gespannt auf diese Mod und würden sie nur all zu gerne bereits jetzt testen.