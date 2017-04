Zelda – Breath of the Wild: Per Emulator auf PC spielbar

Seitdem es das Internet gibt, so lange gibt es gefühlt auch schon Emulatoren. Diese ermöglichen uns, Spieleklassiker von alten Konsolen auf dem PC zu spielen. Viele Speedrunner benutzen diese Technik, aber auch der normale Zocker spielt gerne mal Super Mario Land oder Pokemon Blau auf einem virtuellen Gerät.

Aber auch die neuen Konsolen von Nintendo werden geknackt und bereitgestellt. So gibt es natürlich auch einen Emulator für die Wii U, genannt Cemu. Und wo eine Konsole, da auch Spiele. Wie jetzt auch The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Atemberaubende 4k-Qualität lässt Links Augen groß werden

Direkt nach dem Release des neuen Meisterwerks von Nintendo erschien die erste Version für den Cemu von Breath of the Wild. Da gab es aber noch so einige Fehler zu beheben wie unsichtbares Gras oder Wasser. Ebenso funktionierten einige Runen nicht richtig. Nun ist dies den Codern gelungen. In einem Video des YouTube-Channels YamGaming werden die behobenen Fehler dargestellt. Und noch viel besser: Das Spiel wird in 4k-Auflösung gezeigt.

Um das Open-World-Spektakel auf euren PCs spielen zu können, braucht ihr die Cemu-Verion 1.7.4. Hier sind für euch nochmal die zehn Minuten Gameplay mit dem angesprochenem Video.