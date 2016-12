In der heutigen Nacht wurden die Game Awards 2016 verliehen. Aber natürlich werden bei dieser Veranstaltung auch mehrere neue Spiele zum ersten Mal präsentiert. Darunter befindet sich auch das vielversprechende Fantasy-Abenteuer „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“. Mit einem Trailer und neuen Gameplay-Szene wurde das Spiel offiziell angekündigt.

Geplant war, dass dieser „The Legend of Zelda“-Teil dieses Jahr erscheinen wird. Doch zum Leiden der Fans verkündete Nintendo vor wenigen Monaten, dass dies nicht mehr der Fall sein wird. Dahingehend äußerte sich Nintendo, dass das neue Abenteuer vom kleinen Helden Link erst kommendes Jahr erscheinen wird. Passend zur neuen Videospiel-Konsole wird „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ erscheinen. Aber auch für die Heimkonsole Wii U wird der Titel erscheinen.

Zelda Breath of the Wild: Trailer und neue Gameplay-Szenen eingetroffen

Wie zu erwarten wurden die Fans von „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ nicht enttäuscht. Auf dem Event zugunsten der Game Awards 2016, welches in Amerika in der heutigen Nacht stattfand, wurden euch der Trailer zum Spiel sowie die ersten Gameplay-Szenen vorgestellt. Diese Videos versüßen die Wartezeit ungemein.

Im Trailer ist neben Link, dem allseits bekannten Helden, auch eine weibliche Person zu sehen – aber nur Teile von ihrem Körper. Ihr Gesicht ist nicht zu sehen, was mit Sicherheit viele Spekulationen hervorrufen wird. Es könnte sich um eine komplett neue Figur handeln, aber Ähnlichkeit hat diese weibliche Person mit der Prinzessin Zelda.

Hinzu kam auch ein Gameplay-Video, welches einen ausführlichen Blick auf den Inhalt von „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ zeigt. Unter anderem sind Kampfszenen, sowie aber auch das Menü zu sehen. Im Menü sieht man die Auswahl an Waffen, die Link nun verwenden kann. Aber auch Nahrung wird vorhanden sein, um das verlorene Leben zu regenerieren.

Aber wann genau „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ wirklich zu erhalten sein, steht leider noch in den Sternen. Worüber ihr euch sicher sein könnt ist, dass es auf jeden Fall 2017 erscheinen wird. So lauteten die Worte von Nintendo.

Was haltet ihr davon? Wer glaubt ihr war die Frau neben Link im Trailer?