Zelda-Breath of the Wild: Allerlei Abgefahrenes aus Hyrule

Ihr denkt, ihr habt schon alles gesehen in Zelda-Breath of the Wild? Weit gefehlt, denn das Open World Spiel lässt Spieler immer wieder auf physikalische Überraschungen, liebevolle Details und einfach abgefahrene Geheimnisse stoßen. Nicht alles, was Spielern passiert und sie sich ausdenken war dabei von Nintendo beabsichtigt, doch genau das macht den Reiz so groß, in Breath of the Wild einfach alles auszuprobieren. Wir haben für euch einige Perlen aus Links neuestem Abenteuer herausgesucht.

Wächter vs. Iwarok: Fight!

In der freien Wildbahn stoßt ihr immer wieder auf große Gegner, die euch an den Kragen wollen. Ungestörte Spaziergänge gibt es daher für den guten Link kaum. Solltet ihr das Pech haben, gleich von zwei gigantische Fieslinge aufs Korn genommen zu werden, scheint der Game Over Bildschirm in erreichbarer Nähe. Oder ihr haltet etwas Abstand und spielt die Gegner gegeneinander aus. Ein wahrer Kampf der Titanen entfaltet sich dann vor euren Augen. Der Wächter beschießt im folgenden Video den Iwarok mit seinem Laserstrahl und wird als Rache vom Iwarok prombt ins Nirvana katapultiert.

Kurz und schmerzvoll

Apropos große Gegner, den Hinox trefft ihr meistens schlafend an und könnt ihn gut umgehen. Wecken solltet ihr den Hinox zu Beginn des Spiels auf keinen Fall-ihr seid einfach zu zerbrechlich! Habt ihr aber erstmal die richtige Waffe und die passende Fähigkeit, könnt ihr die dicken Schlafmützen anvisieren- und mit einen Schlag erledigen. Unsanfter als mit dem Tod kann man wohl kaum geweckt werden.

Und Abflug!

Physik ist dein Freund in Breath of the Wild und du kannst sie dir auf unzählige, und witzige, Wege zu Nutze machen. Verwendet ihr auf einen Gegenstand eure Stasis-Fähigkeit und haut dann mit einer Waffe auf diesen ein, verwandelt er sich in ein Katapult! Einfach aufsteigen und in wilde Höhen befördern lassen. Packt ihr dann noch euren Paragleiter aus, müsst ihr für eine sehr lange Zeit keinen Fuß mehr auf die Erde setzten.

The Future of Breath of the Wild Speedrunning (watch w/ audio) pic.twitter.com/MGPPM8WblI — Z (@zayl00x) 2. April 2017

Mit diesem Trick könnt ihr ganze Gebiete umgehen und mit einem Affenzahn über die Karte jagen. Swiffy22 schaffte es so die kompletten Lost Woods zu überfliegen und landete sicher und ohne langwierigen Fackel-Gebruach im Korok Forest.

How are you supposed to get through the Lost Woods again? #BreathOfTheWild #zsrbotw pic.twitter.com/jEhLStBgnJ — Swiffy22 スウィフィー (@Swiffy22) 4. April 2017

Der Quell der Breath of the Wild Klips, Glitches und Tricks wird bei all den erfinderischen Spielern in nächster Zeit wohl kaum versiegen. Wir sind gespannt was uns im Nintendo-Titel noch alles passieren kann!