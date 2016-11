Alle „The Legend of Zelda“-Fans aufgepasst. Es erschien jetzt ein CGI-Kurzfilm zu „The Legend of Zelda: Majora´s Mask“, in dem ihr noch einmal das schreckliche Schicksal des Skull Kids sehen könnt.

Vor 16 Jahren brachte Nintendo „The Legend of Zelda: Majora´s Mask“ heraus. Mit diesem Spiel wurde „Link“ zur Legende, genauso wie es der Name des Spiels verspricht. Es war und ist der seltsamste Ablege der „The Legend of Zelda“-Reihe. Mit seinem düsteren und noch nie dagewesenen Auftreten schafft es dieser Teil auf ein komplett neues Niveau. Durch die Beliebtheit von „The Legend of Zelda: Majora´s Mask“ wurde vor einigen Jahren auch ein Remake für die Nintendo 3DS-Familie geschaffen. Dieses hat es geschafft, die Legende weiterleben zu lassen.

The Legend of Zelda: Majora’s Mask: Beeindruckender CGI-Kurzfilm namens „Terrible Fate“ erschienen

Ember Lab, das Animationsstudio hatte schon im Sommer den Teaser-Trailer für ihren CGI-Kurzfilm zu „The Legend of Zelda: Majora´s Mask“ veröffentlicht. Nun ist der komplette Kurzfilm enthüllt worden. Aber dieser Kurzfilm zeigt euch natürlich nicht die komplette Geschichte von „The Legend of Zelda: Majora´s Mask“, sondern nur das tragische Ereignis von dem Skull Kid, welches einst friedlich und total lieb war und plötzlich, durch das Finden der Maske, grausam und gemein wurde.

Mit dem Namen „Terrible Fate“ haben die Entwickler den Nagel auf den Kopf getroffen. Denn dieser spiegelt genau das wieder, was dort passiert. Durch stimmungsvolle Musik, die an manchen Stellen des Films eingespielt wird, ist Gänsehaut vorprogrammiert. Diese schafft genau die perfekte Atmosphäre – Passend zum Kurzfilm. Die Musik stammt von Theophany, der diese Musik extra für den „The Legend of Zelda: Majora´s Mask“–Kurzfilm komponiert und gemixt hat. Am 21.12.2016 erscheint das kostenfreie Album zum Film.

Wie findet ihr den Kurzfilm zu “ The Legend of Zelda: Majora´s Mask“? Bekommt ihr auch Gänsehaut an bestimmten Stellen?