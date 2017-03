Zero Escape Director: Neues Spiel Project: Psync in der Mache

Auf dem Spike Chunsoft Presse-Event der Game Developers Conference 2017 kündigte der Macher der Zero Escape Trilogie Kotaro Uchikoshi an, dass er an einem neuen Spiel arbeite. Noch ist nicht mehr bekannt als der Titel oder der Code-Name Project: Psync und ein Bild wurde gezeigt, auf dem ein Augapfel zu sehen ist.

Die Zero Escape Reihe und Project: Psync – was erwartet uns?

Der erste Teil Zero Escape Trilogie, welche von Uchikoshi geschrieben wurde und in großen Anteilen eine Visual Novels ist, kam unter dem Titel 999: Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors für den DS im Jahr 2009 raus . Der zweite Teil Zero Escape: Virtue’s Last Reward kam für den 3 DS 3 Jahre später auf den Markt. Und erst im letzten Jahr im Juni wurde der letzte Teil Zero Time Dilemma raus gebracht. In allen drei Spielen geht es um eine Gruppe von Individuen, welche von einem Unbekannte namens „Zero“ entführt und eingesperrt wurden. Nun müssen diese durch das Lösen von Rätseln um ihr Leben und ihr Entkommen spielen. Alles reichlich strange, aber die Spiele sind Kult und erfreuen eine große Fan-Community.

Uchikoshi gab an, ganze zehn Jahre an Arbeit in diese Spiele-Trilogie gesteckt zu haben und der Abschied von dieser fällt ihm dementsprechend schwer. Allerdings widmet er sich bereits dem neuen Projekt. Was genau uns in Project: Psync erwarten wird, ist noch gänzlich unbekannt, vielleicht wird etwas anderes als ein die bekannten und beliebten Escape-the-Room Puzzle Spiele. Was auch immer es sein wird, sowohl der Titel als auch das durchaus brutal abgefahrene Bild lassen hoffen, dass Project:Psync wie seine Vorgänger in diese Gore-Mysterie-Kerbe schlagen wird.

Freut ihr euch auf das neue Spiel? Lasst es uns wissen.