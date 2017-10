Gewinnspiel: Gewinnt einen New Nintendo2DS XL + Pokémon Gold und Silber

Pokemon Ultrasonne und Ultramond stehen schon in den Startlöchern und kommen im nächsten Monat bei uns auf den Markt. Um die Wartezeit zu verkürzen und die Herzen der Retro-Fans höher schlagen zu lassen, bringt uns Nintendo die alten Klassiker Pokemon Gold und Pokemon Silber als Download in der Virtual Console. Für alle Pokemon Trainer oder die, die es werden wollen, haben wir ein großes Gewinnspiel-Paket geschnürt, was nur darauf wartet mit eurem Pokéball geschnappt zu werden.

Gold/Silber von jeher Besonders

Pokemon Gold und Silber waren damals revolutionär. Es gab die ersten schillernden Pokemon (Shinys) und man konnte sowohl die aus den ersten beiden Spielen bekannte Kanto Region als auch die neue Johto Region erkunden und hatte somit doppelt so viele Arenen. Es war das Gesprächsthema Nummer Eins auf den Schulhöfen und auch später Zuhause. Wer nicht die Möglichkeit hatte, sie damals zu spielen oder den Nostalgie-Flair wieder aufkommen lassen möchte, der wird sehr viel Spaß an den beiden Editionen haben.

Die beiden Spiele sind natürlich auch mit der Pokemon Bank kompatibel. Dadurch könnt ihr eure geschnappten Pokemon ganz simpel mit dem PokeMover in die Pokebank hochladen und dann in Pokemon Sonne und Mond oder auch in Pokemon X und Y wieder herunterladen. Je nachdem, in welcher Edition ihr gerade ihre Unterstützung braucht. Wie das genau funktioniert zeigt euch die folgende Grafik.

Was könnt ihr gewinnen?

Habt ihr auch genauso viel Lust aufs Zocken wie wir, aber euch fehlt die Konsole? Das ist kein Problem, denn dank Unterstützung von Nintendo und uns könnt ihr nun genau das richtige Bundle gewinnen.

Dies besteht aus:

Einem New Nintendo 2DS XL

Pokemon Gold und Pokemon Silber

Einem Pokemon Notizbuch inkl. Stickern

Einem originalen Pikachu-Plüschtier

Wie nehmt ihr teil?

Ihr wollt die Preise gewinnen? Nichts leichter als das: Besucht einfach die Facebook Seite von ingame.de und lasst und einen Like da. Am Sonntag den 27.10.2017 werden dort alle weiteren Details zur Teilnahme verkünden.

Der Teilnahmeschluss wird auf Facebook bekanntgegeben. Die Gewinner werden per E-Mail oder via Facebook benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter von ingame sind von der Teilnahme ausgeschlossen.