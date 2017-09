Gewinnspiel: Sichert euch einen von 10 Fidget Cubes

Der Fidget Spinner hat ausgedient. Fidget Cube heißt die neue, heiße Erfindung für alle, die ihrem Stress Adieu sagen wollen. Wer seinen Kollegen nicht mehr mit penetrantem Kugelschreiber-Klicken oder einem nervösen Tick auf den Zeiger fallen will, bekommt mit dem neuen Produkt von Antsy Labs das volle Paket an Spielereien, die für mehr Konzentration sorgen und gleichzeitig all eure Macken kaschieren. Wir konnten zehn der kleinen Wunderwürfel an Land ziehen und verlosen diese postwendend an euch, liebe Community. Wie ihr einen Fidget Cube gewinnen könnt, verraten wir euch im folgenden Artikel.

Klicken, Gleiten, Rollen, Atmen, Drehen, Flippen: Was könnt ihr gewinnen?

Was im ersten Moment nach einem Song von Daft Punk klingt, sind tatsächlich die sechs verschiedenen Funktionen, mit denen Antsy Labs den Fidget Cube ausgestattet hat. Auf der einen Seite findet ihr eine Art Schalter, den ihr wie einen Kugelschreiber ganz nach euren eigenen Vorlieben bearbeiten könnt, eine andere beherbergt ein Rädchen, das ihr munter um die eigene Achse drehen könnt. Darüber hinaus gibt es Zahnräder, die zum flotten Hin- und Herschieben einladen sowie eine Mulde für spontane Atemübungen im Büro. Antsy Labs selbst bezeichnet ihre Neuheit als Desktop-Spielzeug von hoher Qualität, mit enormem Suchtpotenzial, das eure Konzentration oben hält.

Natürlich gibt es den Fidget Cube in verschiedenen Ausführungen, die vor allem die Farbwahl betreffen – von mattschwarz bis neongrün ist alles dabei. Wir konnten uns den Würfel in stilsicherem Blau, Pink und Schwarz/Weiß sichern. Wer das Tool gern zu jedem Anlass bei sich hat, kann zusätzlich auf ein praktisches Prisma zurückgreifen, mit dem ihr den Fidget Cube binnen weniger Handgriffe am eigenen Schlüsselbund befestigt. Das Zusatztool müsst ihr allerdings extra kaufen und ist nicht Teil des Gewinnspiels.

Elf glückliche Gewinner freuen sich über:

10x den Fidget Cube von Antsy Labs

Wie könnt ihr gewinnen?

Um einen der zehn Würfel abzustauben und endlich die nervösen Ticks voll ausleben zu können, müsst ihr nur in Windeseile auf der Facebook-Seite von ingame vorbeischauen und uns mit zuckenden Fingern ein Like da lassen. Schon könnt ihr gewinnen. Alle weiteren Infos zum Gewinnspiel findet ihr ab dem 20. September 2017 auf Facebook.

